TOOBOEメジャー2ndアルバム「EVER GREEN」リリース＆全国ツアー「銃爪は視線」開催決定！

TOOBOEのメジャー2ndアルバム「EVER GREEN」リリースと、全国ツアー「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）～」の開催が決定した。

11月28日にキネマ倶楽部にて「TOOBOE FC LIVE 2025～THANK YOU～」が行われた。キネマ倶楽部は、TOOBOEが初めてワンマンライブを行った会場。その場所に満を持して戻ってきたTOOBOEを一目見ようと、大勢のファンが詰めかけた。

ライブではお馴染みのメジャーデビュー曲「心臓」や、この夏放送されたTVアニメ「光が死んだ夏」のエンディング主題歌「あなたはかいぶつ」はもちろん、TOOBOE名義で初めてリリースした楽曲である「赫い夜」など、ファン待望の楽曲も多数披露し、会場は絶えず大きな歓声に包まれていた。

アンコール終了後にはメジャー2ndアルバム「EVER GREEN」リリースの情報が発表された。アルバムは、CDのほかTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみとBlu-ray付きの完全生産限定盤と、CDのみの通常盤の二形態でのリリース。“常緑”を意味するタイトルを冠した本作品は、時代を超えて色あせない名曲揃いの一枚となっている。

“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ

さらに、4月に全国ツアー「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）～」を開催することも発表。4月11日(土)の愛知Electric Lady Landを皮切りに、4月12日(日)大阪BIGCAT、4月17日(金)福岡DRUM Be-1、そして4月24日(金)ファイナルはワンマンライブとして自身最大規模となる東京Zepp DiverCityにて行われる。全国4都市を巡る本ツアーのチケットは11月28日よりTOOBOEファンクラブ“INUGOYA”にて先行受付中。

また、12月には対バンライブ「奇才」を開催。12月1日（月）に大阪BIGCATにて開催される大阪公演にはフレデリックを、12月15日(月)に東京LIQUIDROOMにて開催される東京公演にはシンガーズハイをそれぞれ招き、一夜限りのスペシャルな対バンライブを行う。チケットは一般受付中。

■TOOBOE「EVER GREEN」

2026年2月11日（水）リリース

・購入はこちら https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN

▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）

SRCL-13556～13558

※TOOBOE書き下ろしジャケット

※スペシャルボックス仕様

※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属

▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）

SRCL-13559

■TOOBOEライブ情報

「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～」

▼愛知公演：2026年4月11日(土)＠Electric Lady Land

open 16:15 / start 17:00

▼大阪公演：2026年4月12日(日)＠BIGCAT

open 16:15 / start 17:00

▼福岡公演：2026年4月17日(金)＠DRUM Be-1

open 18:00 / start 18:30

▼東京公演：2026年4月24日(金) Zepp DiverCity

open 18:00 / start 19:00

●【愛知・大阪・福岡公演】料金

スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

●【東京公演】料金

1階スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

2階指定席 \6,300 (税込・入場時別途ドリンク代)

●チケットはこちら

INUGOYA先行（11/28(金)22:00～12/16(火)23:59）：https://t.co/Oo9wUJOF2Z

「対バンライブ「奇才」」

▼大阪公演：2025年12月1日(月)＠BIGCAT

open 17:30 / start18:30

GUEST：フレデリック

▼東京公演：2025年12月15日(月)＠LIQUIDROOM

open 17:30 / start18:30

GUEST：シンガーズハイ

●料金：スタンディング \6,000 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

▼オフィシャル先行（10/15 23:59迄）： https://w.pia.jp/s/tooboe-kisai/

■TOOBOE

音楽クリエイター「john」による、作詞/作曲/編曲/歌唱/イラスト/映像を始めとした様々なクリエイティブ活動を手がけるソロプロジェクト「TOOBOE」。特徴的な声とキャッチーで癖になる楽曲で、現代の音楽におけるネットシーンとJ-Popを横断的に行き来し表現するマルチアーティスト。2022年4月に1stシングル「心臓」をリリースしメジャーデビュー。2022年11月にリリースした「錠剤」はTVアニメ『チェンソーマン』第4話エンディングテーマとして起用された。さらに2024年6月に公開した「痛いの痛いの飛んでいけ」のMVは、既にそれぞれ2000万回再生を突破している「心臓」「錠剤」を凌ぐ勢いで世界各国で話題を呼び、自身最速でYouTubeの再生回数2000万回を突破した。

Official Site：https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/

X：(TOOBOE)https://twitter.com/casablancalanca

(Official) https://x.com/tooboeofficial

Instagram：https://www.instagram.com/john_tooboe/

TikTok： https://www.tiktok.com/@johntooboe_official

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA