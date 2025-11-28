¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤È¶¦ºî¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£¡×¥ê¥êー¥¹¡£´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£¡×¤ò2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£ËÜºî¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¶¦´¶À¤Î¹â¤¤²Î»ì¤È¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÇSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¥ê¥¹¥Êー¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¡£
º£ºî¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½ñ¤¤¤¿°ì¶Ê¡£Á°ºî¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤Èºî»ìºî¶Ê¤ò¶¦ºî¤·¤¿¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ç¤â¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î»ì¤È¡¢·Ú²÷¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÄ°¤¯¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ï¤Ë¤·¤ÎÍ§¿Í¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦una¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Æó¿Í¤ÎSNS¤Ç»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¿ï»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÚMusic Video¡Û¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£¡×¡¡¢¨11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ¸ø³«
https://youtu.be/2x35hkvOank
¤Ê¤ª¡¢¤«¤ï¤Ë¤·¤Ïº£Ç¯12·î¤«¤éÍèÇ¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¡¢Âçºå¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ølast piece¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈÎÇäÃæ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ã¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤ ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ËèÆü¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢Îø¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò·ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤Æü¤â¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤Ìë¤â¡¢Êâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤é¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡£¤¿¤È¤¨¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èº£Æü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±Á°¤ò¸þ¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£±«¤Î¤¢¤È¤Ë¸«¤¨¤ë¾®¤µ¤ÊÀ²¤ì´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤½¤Ã¤È¿´¤ò¾È¤é¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ºî»ìºî¶Ê¤«¤é¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÀ¼¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ã¥ê¥êー¥¹³µÍ×¡ä
¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤ Digital Single¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://lnk.to/No_but...
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡§una¡Êhttps://www.tiktok.com/@unanico25¡Ë
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤ ONE MAN LIVE¡Ølast piece¡Ù
¡ÚÅìµþ¡Û
¸ø±éÆü¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:30
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ É½»²Æ»GROUND
¡ÚÂçºå¡Û
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì 18:30 / ³«±é19:30
²ñ¾ì¡§ÂçºåÉÜ ÇßÅÄBANGBOO
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡§https://t.livepocket.jp/e/last_piece_
¢¨´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸åÆüÈ¯É½
¡ã¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤ Profile¡ä
2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£
2020Ç¯¤è¤ê²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Åù¿ÈÂç¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥Ð¥éー¥É¤Þ¤Ç¿Ä¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤«¤é¤Ï´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËËè½µÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Æ¶á´¶¤Î¤¢¤ë»Ñ¤äMC¤¬TikTok¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤ÏÌó40Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
ÂåÉ½¶Ê¡ÖÍýÁÛÅª¥¬ー¥ë¡×¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹Á°¤«¤éSNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô2,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·ÂæÏÑ¡¦´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤Æ½é¤Î³¤³°¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥ê¥¹¥Êー¤¬µÞÁýÃæ¡£
Official site¡§https://kawanishinatsuki.com/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@kawanishi_natsuki
X¡§https://twitter.com/06_k_natsuki
Instagram¡§https://www.instagram.com/natsu__0615/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@natsu__0615