アナウト株式会社　外科手術AIシステム 「EUREKA」 が令和7年度東京都ベンチャー技術大賞 「大賞」 と「女性活躍推進知事特別賞」 を受賞

人工知能を活用した外科手術AIシステム「EUREKA」を開発するアナウト株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役 小林直）は、2025年11月26日発表「令和7年度東京都ベンチャー技術大賞」において、「大賞」と「女性活躍推進知事特別賞」を受賞いたしましたのでご報告申し上げます。

本受賞は、日本初の“手術視覚支援AI”医療機器として医薬品医療機器総合機構（PMDA）の薬事承認*を得て販売を開始している外科手術視覚支援プログラム『EUREKA(TM) α』 と、教育用・研究用の 『EUREKA(TM)X』双方を含む”外科手術AIシステム「EUREKA」“に対して実施されました。

審査委員長の東京都立産業技術大学院大学学長 橋本洋志様からは「切るべき臓器と温存すべき臓器をわかりやすく表示、一部の機能については薬事承認*を取得し、実際の手術現場において活用されている高い技術の実装力」「外科手術のクオリティを高め、安全な手術体制を築くインパクトのある製品が、日本だけでなく、訴訟リスクの高い米国を含む海外への展開も期待できる」というご講評をいただいております。

*販売名：外科手術視覚支援プログラム Eureka α 承認番号：30600BZX00061000

また、弊社では全社員の半数近くを女性が占めており、様々な部署・役職において活躍しております。初期からセールス・マーケティング本部を率いてきた執行役員の玉谷桜季子が代表して女性活躍推進知事特別賞を受賞しており、小池百合子東京都知事より「経営や開発に携わる女性が増えていけば東京都は必ず進化すると確信しており、女性が力を発揮できるようこれからも後押しをしていきたい」との力強いコメントをいただいております。

小池都知事には、「EUREKA」について、古代ギリシャの数学者アルキメデスが「わかったぞ！」という意味で発した製品名には、病の根源を見つけたぞ！という想いがこめられているのでしょうか、とご注目いただき、『EUREKA(TM)X』の実機もご覧いただきました。

今回の受賞を励みとして、今後も医療現場の課題解決と製品開発、そして医療技術の海外展開に向けて実直に取り組んでまいります。

東京都ベンチャー技術大賞について

東京都が都内の中小企業がその技術力を活かして開発した、革新的で将来性のある製品・技術、サービスを表彰するもので、主な審査基準は、「新規性・創造性」、「技術的完成度」、「独自性」、「市場性」、「成長性」の５つです。

東京都産業労働局：https://venture-award.metro.tokyo.lg.jp/

アナウト株式会社（Anaut Inc.）について

“A nautical mission in the ocean of anatomy” (人体という大海原における探索的なミッション)を目指して、外科医複数名、エンジニア、事業のエキスパートにより2020年7月に設立され、国内外の35以上の高度医療機関と共同研究を実施、人工知能技術を始めとする工学技術と人体を深く理解しながら患者を救う外科医療を融合し、革新的なプロダクトを生み出しました。海外でも高い評価を得ており、多数の施設との研究および市場展開を開始しております。

詳細はホームページ https://anaut-surg.com/ をご覧ください。

▼過去受賞歴

・2025年「第37回 中小企業優秀新技術・新製品賞」中小企業基盤整備機構理事長賞

・2024年「日経優秀製品・サービス賞」最優秀賞

・2024年「グッドデザイン賞」

お問い合わせ先

