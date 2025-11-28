首都圏で「熊本とつながる」3回連続ライブイベントを開催

シビレ株式会社

シビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、熊本県からの受託事業として、熊本県内3地域（南関町・熊本市・宇城市）と東京をオンラインでつなぐライブイベントシリーズ「KUMAMOTO LINKS」を、2025年12月より全3回で開催いたします。本企画は、首都圏に住む熊本県出身者や熊本に関心を寄せる方々が、移住やUターンに限らず「熊本と関わり続けるための新しい入口」を見つけることを目的とした取り組みです。

2025/12/10開催イベントバナー

▼開催の背景

東京圏に住む熊本県出身者や、熊本に興味を持つ人にとって、

熊本は「帰省する場所」「観光で訪れる場所」として語られがちです。

一方で、現地では、

・旧温泉のリノベーションによる交流拠点の誕生

・街の“裏の裏”で育つ新しいカルチャー

・eスポーツを軸にした新しい学びの拠点づくり

など、地域の未来をつくる新たな動きが日々起きています。

これらの“小さな挑戦の連鎖”を首都圏に届けることで、

「関わりたいのに入り口が見つからない」

という課題を解消し、より多様な関わりしろを可視化していきます。



▼KUMAMOTO LINKSとは

KUMAMOTO LINKS（クマモト リンクス）は、

“熊本の現場と首都圏の生活者をつなぐ、双方向ライブセッション” です。

南関町・熊本市・宇城市で進む最前線の取り組みを、現地と東京をリアルタイムでつなぎ、

参加者は自身のGoogle MAPに「行きたいスポット」や「気になる拠点」を保存しながら、

“自分だけのくまもとオススメMAP” を育てていくことができます。

熊本を「思い出の場所」ではなく、

日々アップデートされ続ける“現在進行形の地域”として再発見するための企画です。

▼全3回の実施内容

【第1回】南関町LIVE（2025年12月10日開催）

交流拠点施設「ukara」× キツネノボタン

～ カフェと図書館がつなぐ夜 ～

旧温泉施設をリノベーションして生まれ変わった交流拠点「ukara」と、

南関あげを新たに再解釈したカフェ「キツネノボタン」。

“場” と “味” のリデザインから見える南関町のいまの暮らしを紐解きます。

福岡-熊本の動線上で、「思わず立ち寄りたくなる場所」としての南関の魅力を探ります。

【第2回】熊本市LIVE（2026年1月21日開催）

裏通りの“裏”にある挑戦

- 熊本市中心部で起きている新しいカルチャーと街の使い方 -

観光ガイドには載らない、街の“使われ方の変化”が熊本市中心部で起きています。

上通りのさらにその裏側、いわゆる “裏の裏” エリアで、小さな店舗や新しい挑戦者が生まれ、

カルチャーの更新が静かに進んでいます。

日常の使われ方から見える 「熊本市の現在地」 を、現地のプレイヤーとともに解きほぐします。

【第3回】宇城市LIVE（2026年2月25日開催）

eスポーツがひらく地域の未来

- 熊本・宇城市で広がる新しい学びのかたち -

自治体が運営するデジタル拠点「うきのば」を中心に、

子ども・先生・高齢者・協力隊がデジタルを介してつながり始めています。

ゲーミングPC10台を備えた空間で生まれている“世代横断の学び” と

“地域に関わる新しい入口” を、宇城市からライブでお届けします。

▼本イベントが目指すもの

熊本に行ったときに立ち寄りたい場所が増える

└ Google MAPに保存する“行動ログ”がたまる

東京にいながら現地のストーリーと温度感をつかめる

└ 常時接続ライブにより、距離の壁を越えたリアルな体感が得られる

“くまもとオススメMAP”が育ち、誰かに薦められるようになる

└ 自分だけでなく、周囲の熊本出身者・友人にも共有できる



▼開催概要

イベント名： KUMAMOTO LINKS（くまもとリンクス）

日 時：

・第1回 2025年12月10日（水）19:00～21:00

・第2回 2026年1月21日（水）19:00～21:00

・第3回 2026年2月25日（水）19:00～21:00

会 場： OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 THE PORTAL Nihombashi East 2F）

※オンライン配信あり

参加費： 無料

主 催： 熊本県企画振興部地域振興・世界遺産推進局地域振興課

企画運営： シビレ株式会社

シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：崎田

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時00分（お問い合わせはメールでお願いいたします）