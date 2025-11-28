株式会社アウルコーポレーション(所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地)では、海の京都と呼ばれる京都府京丹後市・夕日ヶ浦温泉を中心に、政府登録国際観光旅館「佳松苑」ほか、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「一望館 はなれ櫂」「雨情草庵」の5館の旅館とリゾートホテル「HOTEL&湖邸 艸花-そうか-」を運営しております。

1・2月限定！ 2026年新春初旅クーポンキャンペーンまもなく開催

京都府北部・丹後エリアは、日本海の冬の味覚「蟹」を堪能できる人気の観光地です。佳松苑グループでは、2026年の新春シーズンに最大10％OFFで冬の味覚・蟹をおトクに楽しめる「佳松苑グループ 新春初旅クーポンキャンペーン」を開催いたします。温泉で心身を癒し、新鮮な蟹や丹後の山海の幸を味わう、贅沢な冬旅を特別価格でお楽しみいただけます。

キャンペーン概要

・宿泊対象期間：2026年1月5日(月)～2月26日(木) 月～木曜日対象、金・土・日曜日は利用不可（祝日は利用可能）・予約受付期間：2025年10月13(月)～2026年2月26日(木)・対象プラン：全プラン対象・決済方法：現地決済、事前決済どちらも可 宿泊合計料金より割引（オプション等は対象外）・予約方法：公式サイトからのインターネット予約のみ ※ご予約確認ページにてクーポンを選択、クーポンコードを入力、 適応し予約を完了することで、WEB上でお申し込みいただけます◆佳松苑グループ 対象宿《10％OFF対象宿》雨情草庵、はなれ櫂、別邸ふうか、HOTEL&湖邸 艸花-そうか-《５％OFF対象宿》佳松苑、一望館詳しくは特設サイトをご覧くださいませ。

まだ間に合う！早期予約でさらにおトクに。

https://kasyouen.com/campaign2026/

キャンペーン開催まで、いよいよ約1ヶ月前となりました！30日以上前のご予約でお得に宿泊できる「早割プラン」もまだ間に合います！さらに、クーポンキャンペーンと併用が可能な平日宿泊は、とってもお得にご宿泊いただけるチャンス。「公式サイト限定」がお得プランの目印です！気になるお宿は、ぜひお早めのチェックを。

佳松苑グループの特色豊かな6宿

佳松苑グループの6つの宿は、どれも特色豊か。ファミリー・グループ旅行はもちろん、ご夫婦・カップル、ひとり旅まで、旅のスタイルに合わせてお選びいただけます。みんなで賑やかに過ごせるお宿から、大人だけの隠れ家のような宿まで――。あなたにぴったりの旅が見つかります。ここからは、6宿それぞれのイチオシプランをご紹介します。

時季を彩る 佳松苑［夕日ヶ浦温泉］

『美人の湯』で名高い夕日ヶ浦の高台から絶景を望むホテル。新春は贅沢に伊根ぶりの食べ放題が登場！勿論豊富なカニメニュー、ステーキやお寿司などの定番メニューも多数取り揃えております。温泉と豪快ビュッフェで、心もお腹も大満足。

佳松苑 別邸ふうか［夕日ヶ浦温泉］

https://reserve.489ban.net/client/kasyouen/0/plan/id/224923/stay?noSearch=1

全室展望温泉風呂付き、ワンフロア3室・全18室の静かな大人宿。おすすめの【新春＆蟹食べ納め】プランでは、厳選されたタグ付き松葉蟹をお一人様半身茹で蟹で味わう蟹会席と、客室温泉で心身ほころぶ贅沢な湯浴みで、優雅な寛ぎの時間を。初旅キャンペーン利用で10％OFF。

夕日浪漫 一望館［夕日ヶ浦温泉］

https://reserve.489ban.net/client/k-fuka/0/plan/id/236857/stay?noSearch=1

海まで徒歩30秒。夕日ヶ浦の海辺に佇む、懐かしさと落ち着きを感じる和モダンの館内で、温泉と冬の味覚をゆったり満喫。茹で・焼き・刺しなど多彩な調理法で味わうカニは、まさにカニ好きのための“かに尽くし”。冬のひとときをゆったりと、ご堪能ください。

一望館 はなれ櫂［夕日ヶ浦温泉］

https://reserve.489ban.net/client/ichiboukan/0/plan/id/161380/stay?noSearch=1

京丹後の海を望む木造三階の純和風宿『はなれ櫂』。静寂に包まれる新春の丹後で、冬の滋味旅をお愉しみください。刺身・焼き・天婦羅・鍋で味わう“蟹”に、厳選黒毛和牛を添えた美食会席をご用意。湯上がり処では振る舞い地酒もあり、温泉とともに丹後の旬をご堪能いただけます。

もう一つの京都 雨情草庵［夕日ヶ浦温泉］

https://reserve.489ban.net/client/k-kai/0/plan/id/233699/stay?noSearch=1

160余年の歴史が息づく特別棟ほか、温泉露天付きはなれ全６棟。海の京都が育んだ旬の恵み、夕日ヶ浦温泉の湯のぬくもり－。そして故郷を想わせる優しい時間が流れる大人の庵。蟹料理は「近海で水揚げされた活蟹」にこだわり、１月は伊根鰤がメインの【冬の海の京料理】も登場。旅の宴がより華やかに。

HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-［網野町小浜／八丁浜小浜温泉］

https://reserve.489ban.net/client/ama-yadori/0/plan/id/230133/stay?noSearch=1

こころ凪ぐ、理想の日常が叶うスモールホテル。丹後の豊かな食材、選び抜かれたナチュラルワイン、温泉、そしてこだわりのインテリアとアートに囲まれた、大人だけの居心地のよい空間。薪窯で焼き上げる“洋”の「蟹」を薪火料理でご堪能ください。新春に愉しみたい、紅白のナチュラルワイン２杯付きペアリング特別プランも対象です。

https://reserve.489ban.net/client/soka-kyoto/0/plan/id/236557/stay?noSearch=1

https://kasyouengroup.com/

