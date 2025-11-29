株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する大分県臼杵市のふるさと納税返礼品として、カニ醤油合資会社が提供する「カニ印 手詰め味噌（白・赤）」計3kgセットを掲載中です。甘口のあわせ（白）1kg、甘くないあわせ（赤）1kg、甘口のあわせ（白）と甘くないあわせ（赤）を500gずつ入れたミックス1kgの3種類セットです。味噌漉しせずに粒までご賞味いただけます。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

▼甘くないあわせ 赤スーパー・デパートなどの催事でも大人気を誇る「合わせ・赤」の味噌。 大豆の配合を多くしたコクのある赤系味噌に仕上がっています。 中にゴロゴロ入っている大豆も、こさずにそのまま食べるのがポイント。 米の甘みと麦のうまみ、大豆の風味が自然で素朴な田舎風の味でホッとします。 合わせ・赤は、添加物を使わずに作っています。▼甘口のあわせ 白赤みそに並んでデパート等の催事で人気を博している「合わせの白」。 甘口仕立てでやさしい味わい。米と麦のこうじがバランスよく配合しています。 米麹の米の粒がそのまま入っているため、こさずに粒まで食べてください！ とん汁、だんご汁の他、あさり、わかめなど海系の素材との相性はバッチリ。 いい「塩梅（あんばい）」がわかる逸品です。

対象返礼品について

から生詰め！「カニ印 手詰め味噌（白・赤）」計3kgセット https://item.rakuten.co.jp/f442062-usuki/1178/

大分県臼杵市について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f442062-usuki/

臼杵市は、豊後水道を臨む美しいリアス海岸と豊かな山林、田園風景が広がる自然に恵まれたまちです。一方で、悠久の時を見つめる国宝臼杵石仏のほか、中世ではキリシタン大名による南蛮交易で国際都市として名を馳せ、今も武家屋敷などの風情を留める歴史と文化薫る城下町です。伝統を大切にする臼杵人気質は、豊かな食文化の魅力と相まって、「日本の心が息づく」癒しのまちとして旅人を魅了しています。豊かな漁場 豊後水道･臼杵湾で育つ「臼杵の魚」や、豊かな自然の中で元気に育った農産物など、臼杵には美味しい「海の幸・山の幸」が沢山あります。また、酒・味噌・醤油などの醸造業の歴史も長く、西日本で大きなシェアを誇っています。自然と歴史が生み出す、臼杵の食べ物や工芸品等の名産品をぜひご堪能ください。

寄附金の使い道について

（1）子育てしやすく、働きやすいまちづくり（2）臼杵の地域資源の魅力発信（3）住み慣れた地域で安心して暮らせるまち（4）市長にお任せ

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form