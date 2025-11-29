女性活躍×複業推進×地域創生を掲げる女性支援団体 「パラレルキャリア推進委員会® 」を運営する 「エール株式会社」 （代表：美宝れいこ、本社：東京都中央区）は、令和7年11月7,8日の2日間、滋賀県高島市にて 「地域交流リトリート」を開催しました。

本取組は、地域創生に挑戦するパラレルキャリア推進委員会®で発足した地域創生分科会メンバーの自主的な活動から始まり、内閣府 「令和7年度関係人口創出・拡大のための対流促進事業」のモデル事業として採択されました。また、滋賀県および高島市からの後援を受け、官民連携による地域創生モデルの形成を目指しています。

パラレルキャリア推進委員会®は国内外3,200名以上が所属する女性コミュニティで、複業推進や新しい働き方の創出を行っています。地方では 「働く選択肢が少ない」 「地域外の人財と接点がない」などの課題も多く、オンライン複業は地域に新しい可能性をもたらす取り組みとして注目を集めています。本プロジェクトは、地域女性と全国の女性人財が交流し、相互に学び合い、協業やプロジェクト共創を生み出すことを目的とし、滋賀県高島市にて継続的に展開しています。

プロジェクト概要

高島市を舞台に、以下の3領域を中心に活動しています。

・複業マッチング：地域女性や地元企業と全国の専門人財をつなぎ、多様な協業を創出する複業マッチング

・キャリアイベント：地域内外の女性が未来の働き方についてディスカッションし、新しい選択肢を知る機会を創出

・リトリート：地域文化や自然を体験し、リアルな交流によって絆を深めながら、関係人口を育む機会を創出

今回のリトリートは、地域資源を活かしながら交流と共創を同時に育む 「リトリートキャリアイベント」の合同企画として実施しました。また、今回初めて複業マッチングをいただいた地元企業を訪問し、相互理解を深めながら今後の連携の方向性を確認する場ともなりました。

リトリート＆キャリアイベント開催レポート

今回のリトリートは、地域資源を活かしながら交流と共創を同時に育む 「リトリートキャリアイベント」の合同企画として実施しました。

白髭神社 ・ かばた見学 ・ 染色体験 ・ メタセコイア並木など、高島市の自然・ 文化 ・ 暮らしに触れながら、 1日目のキャリア交流会、2日目の発酵料理ワークショップとキャリア座談会を中心に、地域女性と全国の参加者がリアルにつながり、互いの働き方を学び合う機会となりました。また、今回初めて連携いただいた地域企業への企業訪問も行い、今後の協業 ・ 共創に向けた対話がスタートしました。オンラインでは得られない信頼関係が生まれ、参加者からは 「新しい働き方を知るきっかけになった」 「高島市にまた来たい」 「地域と一緒に何かをつくりたい」などの声が多く寄せられました。

1日目：白髭神社での参拝と湖畔でのランチからスタートし、午後は 「針江のかばた見学」 「綿ハンカチの草木染め体験」など、地域の暮らしや文化を体験しました。夕方からは本企画の柱である第3回キャリアイベントとしてキャリア交流会を実施。地方でオンライン複業を築いたタイプの違う2名のロ ールモデルのトークをもとに、・ パラレルキャリアとは？・ オンラインを活用した新しい働きについて地域女性と全国参加者が意見を交わしました。

座談会後の発酵料理を囲んだ交流会では、リアルに会うからこそ生まれる深い関係性が育ち、参加者同士が一気に距離を縮める時間となりました。

2日目：朝は琵琶湖からの朝日や湖畔散策など、高島の自然を五感で味わう時間からスタート。続いてメタセコイア並木の散策を楽しんだ後、会場 「wacca」にて発酵料理ワークショップを開催しました。地元産の素材を使った発酵調味料づくりを体験し、その後の第3回キャリアイベントとしてランチ交流会を実施。・働き方・複業・家庭と仕事の両立・地域でのキャリアの可能性など多様なテーマについて会話が深まりました。

さらに、今回初めて交流した地元企業への訪問では「一緒に取り組めることを探していきましょう」という前向きな対話が生まれ、次の展開につながる大きな一歩となりました。また、滋賀県高島市に居住する参加者女性の中には、結婚をきっかけに高島市に移住した方が多数いました。｢地元に居住しながら自分で活動をしたい｣｢子育てしながらもできる仕事がしたい｣という思いが強く、今後もプロジェクトに参加したいという声も上がっています。滋賀県高島市から女性のエンパワーメントによって地域貢献が期待できるイベントとなりました。

アンケートの結果と今後の展望

参加者アンケートでは以下の結果となりました。・ポジティブな変化を感じた：１００％・新しいつながりができた：１００％・今後のプロジェクトに参画したい：多数

地域女性からも「地元に住みながらオンラインで仕事できると思わなかった。いつか自分も挑戦したい」「地域を盛り上げる活動がしたい」「高島市の魅力を全国の方に広める活動がしたい」といった声が寄せられ、地域創生に向けた継続的な関係性が生まれています。

今後の展望

本プロジェクトでは、今後も高島市における複業・キャリア支援イベントや、地域企業との協業可能性の検討を進めていきます。２０２６年１月には「第４回キャリアイベント」をオンラインで開催予定です。また、プロジェクトのコミュニティとして「Biwako Community」を運営しており、滋賀県や琵琶湖に関心のある方々に向けて情報発信と交流の機会を提供してまいります。エールプロジェクトは、何かにチャレンジをしたい女性の方であれば誰でも参加できるプジェクトです。本プロジェクト以外にも様々な活動の機会があり、全国海外の複業女性と共創できる機会や繋がりが作れます。参加方法は、パラレルキャリア推進委員会®のFacebookから参加できます。

エール株式会社／パラレルキャリア推進委員会®

代表者 ：美宝れいこ所在地 ：〒１０４-００６１ 東京都中央区銀座７-１３-２０ 銀座ＴＨビル９F事業内容：女性の活躍を応援する女性支援NPO団体パラレルキャリア推進委員会®運営、働く女性のリスキリングスクール AlieAcademy運営、お仕事マッチング事業エールビジネスプロダクション運営。２０２０年１２月より大阪万博共創パートナーとして参画。エール株式会社HP： https://aile-official.co.jp/パラレルキャリア推進委員会® HP： https://aile-official.co.jp/parallelcareer/お問合せ先：media@aile-official.co.jp

パラレルキャリや推進室広報PR室

担当：千田サヨ●お金と不動産の執筆家●大家系ファイナンシャルプランナー金融機関の住宅ローン営業を経て、複業でライターを始める。現在、金融系オウンドメディア、ビジネス書などで執筆を行う。文章表現力を活かして広報・PR分野に挑戦中。担当書籍｢マンガ 日本を破滅に導くザイム真理教の大罪｣(宝島社)など

担当：下河内優子●心理カウンセラー●捨て活コンサルタントモノを手放せない人の心理をサポートし、手放せる人に変えていく捨て活の専門家。住空間を整えることで時短家事を実現。子育て中でも自由な時間を捻出。広報PRなどパラレルキャリアで活動中。著書『時短家事の始め方』はamazon１５部門で１位を獲得。

担当：吉田和歌子●個人起業家の文章の先生 ●コピーライター 本来の価値や魅力を引き出し、言葉の力でご縁をつなぐ 自然体コピーライター。 文章が苦手・伝わらない人の根本的な問題を解決し、 自分の言葉で伝え感謝される〝両想いライティング™〟を提唱。 言葉が人生を変えたエピソードから法則を導き出した著書 『思わず動く伝わり方』はAmazon ２２部門１位。 １億１０００万円の売上にコピーで貢献。