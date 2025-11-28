Japan Mobility Show Kansai 2025/第13回大阪モーターショー初出展の『パパママカーズ』、つるの剛士さんがアンバサダーに就任
株式会社パパママカーズ（本社：大阪府富田林市、代表取締役：市口 慎太朗）は、2025年12月5日（金）から12月7日（日）までインテックス大阪にて開催されるJapan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショーに初出展いたします。12月6日（土）には、スペシャルゲストとしてつるの剛士さんが1日アンバサダーに就任。パパママカーズを盛り上げていただきます。
「好きな色で車をカスタマイズ」できる新しいカーカルチャーのパパママカーズ
パパママカーズは、ららぽーと堺店、ららぽーと湘南平塚店など、ショッピングモール内に店舗を展開。女性や家族が気軽に立ち寄れる明るい雰囲気の中で、「お気に入りの服を選ぶように、車の色を選べる」という新しいカーライフスタイルを提案。今回の初出展に際して、子育て世代から絶大な支持を集める"パパ代表"として、キャンプ・釣りなど家族でのアウトドアライフを満喫して「家族との時間」や「外遊び」を大切にする、つるの剛士さんからパパママカーズのコンセプトをPRしていただく事でパパママカーズの世界観を会場および多くの皆様に知ってもらうきっかけになればと思っています。
12/6（土）つるの剛士さん 出演予定
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/173422/table/2_1_36218a7c178b0f1e652d1bc9d4656366.jpg?v=202511290956 ]
PAPAMAMA CAR'Sとは
「あなただけの色で、あなただけのCAR LIFEを」をコンセプトに、女性目線・家族目線でのカスタムカー提案を行うブランド。ららぽーとの商業施設内に店舗を展開し、従来の"男性的なカーショップ"のイメージを刷新。お気に入りの服の色、今好きな色を自由に車の色にできるという他にはない魅力が特徴。
11月24日にはオーナーズイベント「PAPAMAMA CAR'S meets the colors Day」初開催
2025年11月24日（月・祝）、泉南ロングパーク（大阪府泉南市）にて、パパママカーズ初の大型オーナーズイベント「PAPAMAMA CAR'S meets the colors Day」を開催いたしました。
カラフルなオーナーズカー
市口代表のご挨拶
オーナーズカーで「COLOR」のクルマ文字
家族が主役となる新しいカーカルチャーを体感する特別な１日に。
当日は各地から約200台のオーナーが集まり、十人十色のカスタムカーが海沿いの会場を鮮やかに彩りました。ドローンによる空撮、オーナー同士の交流、トークショーや抽選会など、盛りだくさん。会場では、オーナー車両の展示に加え、人気のキッチンカーやフリーマーケット、カスタムカーパーツの展示・販売、塗装体験、大人から子供までが楽しめる内容で、会場は熱気に包まれました。
オーナー同士の交流
パパママカーズ概要
公式サイト：https://papamama-cars.com
店舗：
ららぽーと堺店
大阪府堺市美原区⿊山22-1
営業時間：10:00～21:00
ららぽーと湘南平塚店
神奈川県平塚市天沼10-1-15130
営業時間：10:00～21:00
※営業時間・定休日はららぽーと堺、ららぽーと湘南平塚に準じます。詳しくはホームページなどでご確認ください。
Japan Mobility Show Kansai 2025/第13回大阪モーターショー概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/173422/table/2_2_8ebfb3c50d04a4f0aa8f45611b329599.jpg?v=202511290956 ]
大阪モーターショー全体の詳細や内容等につきましては、主催者にお問い合わせください。