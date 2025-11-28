約90名が参加したフットサル大会【第6回 ニッカホーム関東杯】を開催──“遊びも仕事も本気”の文化が、強い組織力を育む──

ニッカホーム株式会社

住宅リフォーム事業を手がける ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の関東支社は、社員同士の交流強化と組織力向上を目的としたフットサル大会「第6回 ニッカホーム関東杯」を2025年11月22日（土）に開催しました。今回も自社スタッフに加え、26卒・27卒の内定者、協力会社スタッフなど約90名が参加。社内コミュニケーションの活性化と組織力向上を目的に、過去最大規模での実施となりました。

第6回 ニッカホーム関東杯 開催レポート

半年ぶりの開催、全12チームが熱戦を展開

今回の大会は、2025年7月の第5回大会から約半年ぶりの開催となり、A・Bの2リーグに分かれた12チームが参加し、熱い試合を繰り広げました。

サッカー・フットサル未経験者も多数参加し、経験者と協力しながら1つのゴールを目指すことで、職種や役職、世代を超えたコミュニケーションが生まれました。

多様な参加者がつくる“ニッカホームらしさ”

今大会には、ニッカホーム関東の社員だけでなく、26卒・27卒の新卒内定者、協力会社のスタッフも参加。総勢約90名が集まり、互いを尊重しながら交流を深める場となりました。また、競技そのものを楽しみながら、入社前から内定者と社員が交流できる貴重な場となりました。

運営スタッフより優勝チーム・準優勝チームへ賞金が贈呈され、大会は笑顔と歓声とともに幕を閉じました。

関東支社がフットサル大会を継続開催する理由

社内コミュニケーションを“文化”として育てる

関東支社では、スポーツイベントを単なるレクリエーションではなく「組織文化の育成」と位置づけています。

フットサル大会をはじめとした社内レクリエーションを継続的に開催しています。継続的な交流の場は、社員の相互理解を促し、より風通しの良い職場環境づくりに貢献します。

次回の第7回大会は、2025年夏ごろの開催を予定しており、今後も定期開催を通じてエンゲージメント向上を図っていきます。

仕事も遊びも本気で取り組む“ニッカホーム文化”

ニッカホームでは、「絶対に負けられない戦いが、そこにはある」という言葉の通り、遊びにも全力で取り組む姿勢を大切にしています。

この文化が、日々の業務における粘り強さや前向きな挑戦を生むと考えています。

スポーツイベントを通じて育まれる団結力と熱量こそが、顧客により良いサービスを提供する原動力になっています。

ニッカホーム関東では“本気で楽しめる仲間”を募集中

「建築が好き」「ものづくりが好き」「人と関わるのが好き」「仕事も遊びも全力で楽しみたい」

そんな方にこそ、ニッカホームの文化を体感していただきたいと考えています。

私たちと一緒に、活気あふれる環境で働いてみませんか？

お問い合わせ・応募先：

ニッカホーム関東 採用担当：榊原・大八木

nikkakanto-human_resources@nikka-home.co.jp

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

