ラジオ高崎は、2025年12月1日（月）から10日（水）までの10日間、冬の県民交通安全運動の期間中、特別番組「飲酒運転ゼロへの誓い」を放送します。

オリジナルラジオドラマ「空っ風の帰り道」～自転車の飲酒運転

飲み会帰り、ほろ酔い気分のナオトの前に現れたのは--天使と悪魔！？軽い気持ちの“その一歩”が、未来を大きく変えてしまうかもしれない。ユーモラスな掛け合いの中に潜む、交通安全への大切なメッセージ。あなたなら、どんな選択をしますか？[出演]ラジオ高崎スタッフ

朗読「贖いの日々」

重大な交通事故の加害者が自らの過ち、体験をつづった「贖いの日々（東京都交通安全協会出版）」。この中から、飲酒運転での死亡事故にまつわる手記一篇を朗読します。[朗読]篠原悠介（ラジオ高崎）

【放送日時】2025年12月1日(月)～10日(水)の冬の交通安全運動期間中、毎日複数回放送します。初回放送は12月1日(月) 午前9時から。※詳細な放送時間はラジオ高崎の番組ページをご確認ください。https://www.takasaki.fm/info/2025/1118/

本番組は、地域の交通安全活動を応援する58社の協賛により放送されます。【放送・協賛に関するお問い合わせ】株式会社ラジオ高崎電話：027-322-5555メール：762@takasaki.fm