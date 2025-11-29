株式会社⻘⽊松⾵庵（本社 ⼤阪府阪南市、代表取締役 ⻘⽊一郎）は今年も冬季限定の「フレッシュバターみかさ」を2025年12月1日（月）より販売します！冬だけの美味しさを是非味わってください。

フレッシュバターみかさ

冬だけの濃厚な美味しさ。風味豊かな十勝産小豆の粒餡を国産小麦とヨード卵・光を100％使用した、ふわふわの皮ではさんだ「朝焼みかさ」にフレッシュバターを加えて、いつもより濃厚な冬らしい味わいに仕上げました。国産バターのクリーミーな口どけと粒餡のおいしさを味わえる、冬季限定の「フレッシュバターみかさ」は毎年大人気の商品です。 価格 ：1個230円（税込） 4個入940円（税込） 8個入2,100円（税込）賞味期限 ：製造日含め６日アレルギー：小麦・卵・乳・大豆販売期間 ：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）まで※毎朝早朝よりお作りしたものを販売しますので、商品に限りがございます。ご予約承ります。販売場所：◎青木松風庵 全店（月化粧なんば店はのぞく） ◎青木松風庵公式オンラインショップ

年末年始のご挨拶に

月化粧お正月パッケージ

新年にふさわしい月化粧10個入のお正月パッケージが期間限定で登場！10個入 1,600円（税込） お日持ち：70日販売期間：2025年12月10日（水）～ 数量限定につき、無くなり次第終了

月化粧お正月巾着

月化粧2個、伊右衛門月化粧2個、月化粧生サブレ2個が入ったお正月巾着。1個 1,150円（税込）お日持ち：20日 販売期間：2025年12月10日（水）～ 数量限定につき、無くなり次第終了

迎春最中〈小豆〉

お正月にちなんだ干支のお手づくり最中です。1個 250円（税込）、4個 1,000円（税込） お日持ち：30日 販売期間：2025年12月1日（月）～ 数量限定につき、無くなり次第終了

迎春バウムクーヘン

新鮮な卵やオリジナルブレンドした粉など厳選素材を使い、職人の手で一層いっそう丁寧に、しっとりふわふわの食感に焼き上げたこだわりのバウムクーヘンです。年末年始のご挨拶、お手土産に…贈り物に好適な大きめサイズでご用意いたしました。1箱(直径13cm高さ８cm） 2,200円（税込）お日持ち：10日 販売期間：2025年12月26日（金）～ 数量限定につき、無くなり次第終了

この他、年末年始のご挨拶にぴったりのご進物を多数ご用意しております。 ぜひ、ご利用くださいませ。

https://www.shofuan-shop.com

https://www.shofuan-shop.com

■会社概要商号 ： 株式会社青木松風庵代表者 ： 代表取締役 青木一郎所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15設立 ： 1985年10月事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売資本金 ： 2,000万円URL ： https://www.shofuan.co.jp