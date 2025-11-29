2025年11月28日（金）日本語版ロンドン、2025年11月25日：UK P&IクラブとTTクラブは、相互保険両者の合併の可能性について現在協議中であることを発表しました。両クラブは、共通の管理者であるトーマス・ミラー社を通じて長年にわたり緊密に協力してきました。11月の会合において、両クラブの理事会は、この既存関係を合併によってさらに強化できる可能性を探ることに合意しました。合併後のクラブは、海事・運輸業界における幅広い専門知識を有し、補完的な強みを結集することで、進化する業界のニーズに応える、より高度で統合されたサービスを、メンバーに提供できるようになります。UK P&IクラブとTTクラブの戦略的ビジョンは密接に連携しており、いずれもメンバーへの卓越したサービスの提供、成長と効率化の達成、財務安定性の向上に注力しています。両クラブはそれぞれの市場で高い評価を得ており、両者の統合により共通の戦略的目標への進展を加速させます。統合後のクラブは、メンバーおよび広範な海事・運輸業界が将来の課題と機会に取り組む際に、独自の立場から支援できるようになります。協議はまだ初期段階にあり、今後数か月にわたって継続されます。

UK P&Iクラブの理事長、Jan Valkier氏は次のように述べています：

「TTクラブとの合併を検討することは、規模の拡大、多様化の実現、持続可能な成長の達成という当クラブの戦略的焦点を反映しています。この合併により、強化された財務基盤に支えられた卓越したサービスを提供する、海事・運送保険分野の市場をリードする相互保険者が誕生します。検討の過程においても、当クラブのアイデンティティの礎である国際P&Iグループへの加盟を引き続き堅持することを約束します。」

TTクラブの理事長、Morten Engelstoft氏は次のように述べています：

「TTクラブとUK P&Iクラブはすでに強固な関係と業務上の相乗効果を有しています。成功を収めている独立したブランドとサービスを保持しつつ、お互いの強みを統合することが、両クラブのメンバーに、より大きな価値をもたらします。協議はまだ初期段階であり、最終決定には至っていませんが、この機会が両クラブにとって大きな可能性を開くものと確信しています。」

UK P&Iクラブについて

UK P&Iクラブは、国際海運業界にP&I保険およびその他のサービスを提供するリーディング・プロバイダーです。当クラブは1869年に設立されて以来、世界各地のオフィスとクレームネットワークを通して、所有船および用船を合わせ2億7,000万トンを超える船舶のP&I保険を引き受けています。UK P&Iクラブは、スタンダード＆プアーズによりA -（安定的）の格付けを受けており、アンダーライティング、保険クレーム対応、およびロス・プリベンションサービスに関する専門スキルと知識で知られています。UK P&Iクラブは、独立系の国際的な保険・専門サービスおよび投資サービスのプロバイダーであるトーマス・ミラー社がマネジメント業務を行っています。 www.ukpandi.com

TTクラブについて

TT クラブは、国際輸送・物流業界に相互保険およびリスク管理サービスを提供する市場トップクラスの独立した保険者です。業界の安全性・信頼性・持続可能性向上を使命に掲げています。1968年に設立されたTT クラブは、現在、コンテナ所有者、オペレーター、港湾、ターミナル、物流会社など、海運、陸運、鉄道、航空の各分野で活動する1,400以上のメンバーにサービスを提供しています。TTクラブは、高品質なサービスと豊富な業界知識で知られており、メンバーから高評価と信頼を得ています。年間平均顧客維持率は常に95％を超えており、中には50年以上にわたりTTクラブに加入し続けているメンバーもいます。

