伯東、統合報告書「Hakuto Report 2025」を発行

当社は2025年11月28日、財務・非財務情報をまとめた統合報告書 「Hakuto Report 2025」 を初めて発行し、コーポレートサイトに公開いたしましたのでお知らせいたします。（https://www.hakuto.co.jp/news/2025/251128.html）

当社は、株主・投資家のみならずお客さまや取引先、従業員、学生などのさまざまなステークホルダーの皆さまに向け、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをお伝えするため、統合報告書を発行いたしました。

今後とも皆さまとの対話を重視し、透明性の高い情報開示に努めてまいります。

伯東は1953年の創業以来、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーとして、皆様のご愛顧とご支援により順調な発展を遂げてまいりました。

伯東は、「人と技術で広く世界を結ぶ」をモットーとし、先進のテクノロジーで産業社会の未来を切り拓くため、最適なソリューションを提供してまいります。また、エレクトロニクス×ケミカル領域、商社×メーカーのハイブリッド企業としてのシナジーを発揮し、独自の価値を創出してまいります。