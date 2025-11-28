韓国人気No.1子ども服ブランド「BLUEDOG（ブルードッグ）」

Beyond Planning 株式会社

株式会社ソヤンネットワークス（運営会社）が展開する、1999年の誕生以来、今年で26周年を迎える韓国を代表する子ども服ブランド「BLUEDOG（ブルードッグ）」は、この度、東京で初となるPOP UP STOREを東武池袋百貨店にて開催いたします。

本イベントは、BLUEDOGが日本市場への本格的な展開を開始する重要な第一歩であり、大切なご家族へのギフトに最適なアイテムをホリデーシーズンに合わせてご提案いたします。

【POP UP STORE開催概要】

・期間：2025年12月4日(木)～12月31日(金)

・場所：東武池袋百貨店 池袋店 7F 3番地 イベントスペース [Ｔ-７]

・住所：東京都豊島区西池袋 1-1-25

・営業時間：10:00～１９:00（※12月31日は、18時まで）

【東京初POP UPストアはホリデーギフトの提案】

今回のポップアップストアは、ブランドからお客様への「プレゼント」の気持ちを込めて開催いたします。他にはない多彩なラインナップで、特別なホリデーシーズンを彩ります。

【2025年秋冬コレクション：『𝗗𝗲𝗮𝗿 𝗠𝘆 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆』】

今回のポップアップストアでは、2025年秋冬シーズンのメインコンセプトである

「Dear My Family」をテーマにしたコレクションを展開します。

【コンセプト】

「Make Wonderful Memories!」というスローガンの下、家族と一緒に大切な思い出を作る、暖かくて素敵な瞬間をコレクションに込めています。

・愛らしいスタイルを追求：ドットパターン、レース、リボンなど、キュートなディテールを随所に活用し、愛らしいスタイルを完成。

・人気のリラックスデイリールック：外出や学校など、どんなシーンでも気兼ねなく着られる、飾っているようで飾っていない、自然体でおしゃれな"クアンク"ムードのデイリーアイテムが中心。

・目を引くグラフィック：ブランドのシンボルである子犬や猫といった可愛い動物のグラフィックが入ったニットやワンピースなどが、お子様のデイリールックにアクセントを加えます。

【BLUEDOG概要】

「BLUEDOG」は1999年の発売以来、韓国を代表する子ども服ブランドとして、着心地の良さと普段使いに最適なデザインで多くのお客様に愛されています。

ブランドのシンボルである可愛らしい子犬には、ご家族のような親しみやすさを大切にする想いが込められています。

上質な素材にこだわり、お子様が動きやすく、快適に過ごせる工夫が凝らされたデザインは、「BLUEDOG」ならではの大きな特徴です。

日本公式インスタグラム :https://www.instagram.com/bluedog_official_jp/韓国公式インスタグラム :https://www.instagram.com/bluedog_official/