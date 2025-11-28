収益用不動産の取得完了に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）の連結子会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤善行、以下「シーラ」）は、本日、下記の収益用不動産の取得に関する決済を完了しましたのでお知らせいたします。

取得物件の概要

清澄白河エリアは、歴史ある下町文化と現代アートシーンが共存する街として知られており、古い町並みが残る落ち着いた環境と、洗練されたカフェやギャラリーが点在する新しい魅力が調和しています。

また、複数路線の乗り入れにより都心主要駅へのアクセスも良好で、安定した需要が見込まれることから、将来的な地価上昇や資産価値の向上が期待できるエリアです。

当社は、今後も将来資産価値の向上が見込まれるエリアへの積極展開を推進してまいります。

取得の目的

本物件は、当社グループの不動産管理事業における長期保有を目的として取得するものです。

当社グループの不動産管理事業は、賃料収入に加え、アセットマネジメント、プロパティマネジメント、ビルマネジメントなど複数の管理機能を組み合わせることで、安定的で強固な「岩盤収益基盤」を形成しています。これは当社グループの安定的かつ継続的な利益成長を支える重要な事業セグメントです。

現在、この岩盤収益基盤は当社の販売管理費の約半分に相当する規模まで成長しておりますが、将来的には販売管理費を上回る収益基盤の構築を目指し、今後も継続的な取得・運用を推進してまいります。

今後の見通し

本件不動産の取得が 2026 年5月期の業績に与える業績は軽微であります。

