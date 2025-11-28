【JAF広島】JAF会員優待施設連絡会＆防災体験で地域貢献を促進

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）広島支部（支部長 古谷英明）は、12月4日（木）に、リーガロイヤルホテル広島（広島市中区）で「2025年度JAF広島支部会員優待施設連絡会」を開催します。

本連絡会は、JAFが提供する新コンテンツの紹介に加え、会員優待施設（※）や関連団体・自治体と協力し、地域社会への貢献と持続的なネットワーク形成を目的としています。

JAF広島支部では、交通安全活動に加え、今年度より防災意識を高める取り組みに注力しています。当日は、水深60センチ程度の道路冠水時にドアを開く際の水圧を再現した「道路冠水時水圧体験ドア」や、水没時の行動を学べるVRゴーグルなど、防災に関する展示や体験型コンテンツを用意。体験した参加者に防災意識を高めていただき、会員優待施設や関連団体・自治体が担う地域貢献のあり方を提案します。

さらに、JAFと会員優待施設の契約年数が5年・10年・15年・20年の節目を迎える施設を表彰し、感謝状を進呈します。

※会員優待施設：JAF会員向けの優待契約を締結している施設

道路冠水時水圧体験ドア（イメージ）前回（2024年度）表彰式の様子

【開催概要】

1 日時：12月4日（木）16:30～19:00

2 場所：リーガロイヤルホテル広島 3階 音戸の間（広島市中区基町6-78）

3 内容：（1）16:30～17:00 JAF事業紹介（防災コンテンツなど）

（2）17:00～17:30 感謝状贈呈式

（3）17:30～19:00 懇親会

4 参加施設数（関連団体・自治体含む）：22施設予定