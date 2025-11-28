声優・中島ヨシキ＆西山宏太朗、猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」で“猫尽くしの生配信”を実施！

株式会社WOWOW

WOWOW発、猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」で、11月26日（水）19:00頃より人気声優の〈中島ヨシキ＆西山宏太朗〉によるスペシャル生配信を実施！

現在、12月3日（水）19時まで1週間限定でアーカイブを公開しており、配信中盛り上がった“猫トーク満載”の内容を、アプリ上で視聴できる。

---普段聞けない“声優界の猫”トークが炸裂

配信前から注目を集めていた2人の共演。本番では、「声優界の中でも“猫好き”で知られる仲間」や「生まれ変わったら誰の家の猫になりたい？」などユニークなトークで盛り上がった。

中島さんの愛猫への愛がにじむトークなど、ここでしか聞けないエピソードが次々と飛び出し、視聴者のコメントも盛り上がりを見せた。

---猫ちゃんへの“完全アドリブ生アテレコ”に視聴者も興奮！

後半では、配信場所である猫カフェの猫ちゃんを見ながら、

2人が完全アドリブで生アテレコを披露する特別コーナーも実施。

・もしこの猫たちがカップルの喧嘩中だったら

・もしこの猫たちがアイドルグループのメンバーの一人だったら

など、お題に合わせて、猫がじゃれたり、歩いたり、じっとこちらを見たりする自然な仕草に、瞬時に声を乗せていく掛け合いも必見！

配信をまだ見ていない方も、もう一度楽しみたい方も、この機会にぜひアプリをダウンロードし配信をチェック！

《中島ヨシキ（なかじま よしき）》

6月26日生まれ、神奈川県出身。81プロデュース所属。

自宅では愛猫と暮らす大の猫好きで、SNSでは愛猫とのエピソードをたびたび投稿。

主な出演作に『アイドルマスター SideM』（山下次郎役）,

『あんさんぶるスターズ！』（南雲鉄虎役）,『Dr.STONE』（上井陽役）,

『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』（マサキ役）など。

アパレルブランドのプロデュースや音楽活動など、多方面で活躍中。

X（Twitter）：@Yoshiki_n_626

Instagram：@yoshiki_n_626

《西山宏太朗（にしやま こうたろう）》

10月11日生まれ、神奈川県出身。81プロデュース所属。

主な出演作に『桃源暗鬼』（皇后崎迅役）, 『キミと越えて恋になる』（相田雪紘役）,

『アイドリッシュセブン』（棗巳波役）,『あんさんぶるスターズ！』（深海奏汰役）,

テレビ東京『ハロドリ。～HELLO!PROJECT 25YEARS～』（ナレーション）など。

ソロアーティストとして、2026年2/1(日)にワンマンライブの開催が決定するなど、音楽活動にも注力している。

X（Twitter）：@Koutarotaro

Instagram：＠nishiyama_kokoniiruyo

<nekochanとは>

2023年7月に正式リリースされた「nekochan」は、猫たちが遊んだり、くつろいだりする可愛い姿を、リアルタイムで楽しむことができる猫特化型のライブ配信アプリ。

アレルギーなどの事情により猫と暮らせない人たちと、一方で安易に猫を迎え手放してしまう人たちが存在する中で、すべての猫と猫好きのために、猫と人のこれまでにない関係性や繋がりをオンライン上で作ることを目指し“見るだけでは終わらない新たな猫体験”を提供。

総ダウンロード数13万を超え、インフルエンサーを中心に集まった猫ライバーを現在約1000ライバー（総猫2000匹以上）を抱える。

公式サイト(https://nekochanlive.com/)

アプリストア(https://nekochanlive.onelink.me/cihe/2r20zvp3)

Instagram(https://www.instagram.com/nekochan_app/)：[nekochan_app]

X（旧Twitter）(https://x.com/nekochan_app)：[nekochan_app]

※お問い合わせは、nekochan公式SNSのDMにて受け付けております