2025年12月期 第３四半期 決算説明会の書き起こし要約公開のお知らせ

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、2025年11月14日(金)に実施した2025年12月期 第３四半期 決算説明会の書き起こし要約を公開したことをお知らせいたします。

■各種開示資料

下記リンクよりご覧ください。

2025年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）(https://pdf.irpocket.com/C3928/lAG8/oecr/Mzmz.pdf)

2025年12月期 第３四半期決算説明会資料(https://pdf.irpocket.com/C3928/lAG8/oecr/einc.pdf)





■決算説明会動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3fr8d_W2roA ]



■決算説明会質疑応答要約・書き起こし要約

2025年12月期 第３四半期決算説明会 質疑応答要約(https://pdf.irpocket.com/C3928/VowW/Opuj/xLfC.pdf)

2025年12月期 第３四半期決算説明会 書き起こし要約(https://pdf.irpocket.com/C3928/VowW/Kj4Q/nutJ.pdf)

■IRページ

https://www.mynet.co.jp/ir

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションとして掲げ、ゲーム事業で培った強みを活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメント企業。

ゲーム事業では、累計80本を超えるタイトル運営で培った運営力や企画・開発力を軸に、新規開発から部分受託といった新領域の拡大を積極的に推進。

新規事業では、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動するファンタジースポーツを提供するスポーツDX領域と、総合的なソリューション提供を異業種向けに行っているBtoBソリューション領域を展開。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp