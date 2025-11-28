「楽天ラクマ」、ブランド品の買取と販売ができる機能「ブランド買取フリマ」の対象カテゴリに「ブランドジュエリー」「ファッション」を追加

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するフリマアプリ「楽天ラクマ」は、ユーザーが売りたいブランド品を発送することでプロのリユース事業者が買取を行い、「楽天ラクマ」へ出品・販売できる機能「ブランド買取フリマ」の対象カテゴリに「ブランドジュエリー」「ファッション」を追加しました。

「ブランド買取フリマ」は、提携する株式会社コメ兵（以下「コメ兵」）およびグラムス株式会社（以下「グラムス」）と連携し、ユーザーが買取申込した商品を、コメ兵が検品、グラムスが買取を行って「楽天ラクマ」で販売する機能です。本機能は、2025年5月に「バッグ」カテゴリで試験運用を開始し、8月には「時計」カテゴリも追加しています。ユーザーからの反響を受け、このたび「ブランドジュエリー」および「ファッション」カテゴリを新たに追加し、取り扱いブランドは合計50ブランド以上に拡大しました（注1）。これを記念して、12月31日（水）までの期間中に「ブランド買取フリマ」に申し込み、2026年1月31日（土）までに「楽天ラクマ」で販売が成立すると、進呈する「楽天ポイント」が3倍となるキャンペーンを本日より実施します。

ユーザーは所定の買取申込を行って（注2）販売したい商品を自宅から送るとグラムスによる査定を受けることができ、提示された買取価格での買取を承諾する場合にその金額を現金で受け取ることが可能です（注3）。商品は「楽天ラクマ」へ出品され、所定の期間内に販売が成立した場合、「楽天ラクマ」で定めた基準に沿って販売額の数%分を現金で追加還元するほか、販売額の1%分を「楽天ポイント」として受け取ることができます。商品を発送する際の送料、査定料、出品しない場合の返送料は無料です。

「楽天ラクマ」は今後も、個人や事業者が参加する取引を通じて、お客様に利便性や付加価値の高いサービスを提供すべく、新たなECプラットフォームの構築に努めてまいります。

（注1）2025年11月28日（金）時点。ブランドの詳細は下記概要のリンクから確認することが可能です。

（注2）買取申込に際して別途本人確認等の手続きが必要です。詳細はウェブページから確認することが可能です。

（注3）買取代金の支払いには、買取の承諾後、数日かかることがあります。

■「ブランド買取フリマ」概要

・内容： 不用になったブランド品を発送することで、買取と「楽天ラクマ」での販売が可能。ユーザーは買取金額を現金で受け取れるほか、所定の期間内に「楽天ラクマ」で販売が成立した場合に販売額の数%分を現金で追加還元。さらに販売額の1%分を「楽天ポイント」で受け取ることが可能。商品を発送する際の送料、査定料、出品しない場合の返送料は無料。

・対象カテゴリ： バッグ、時計、ブランドジュエリー、ファッション

・対象ブランド： 「楽天ラクマ」の定める50以上のブランド（ https://faq.fril.jp/z48h/#06 ）

・ガイドページURL： https://fril.jp/ts/guide/brand-purchase/

・「楽天ラクマ」での販売ショップ： https://fril.jp/shop/brand_kaitori

※「楽天ラクマ」への会員登録は不要です。ただし、商品が販売成立した場合、「楽天ポイント」を受け取る際に楽天IDでのログインが必要です。

※対象カテゴリや対象ブランドは、2025年11月28日（金）時点の情報です。今後、変更となる可能性があります。

※不適切な商品送付が確認された場合、返送料がお客様負担となることがあります。

■「ブランド買取フリマ カテゴリ拡大記念 ポイント3倍還元キャンペーン」概要

・特典内容： 「ブランド買取フリマ」を利用し、商品が「楽天ラクマ」で販売成立した場合に進呈するポイントが3倍になるキャンペーン

・開催期間： 2025年11月28日（金）10:00～2025年12月31日（水）23:59

・対象者： キャンペーン期間中にブランド買取フリマの申込を完了し、その後、買取成立した商品が 「楽天ラクマ」で2026年1月31日（土）までに販売成立したユーザー

・進呈ポイント： 期間限定ポイント

・ポイント進呈予定時期： 2026年2月中旬頃

※本キャンペーンは、予告なく変更・中止する場合があります。

※販売額100円につき1ポイントを基準の1倍とし、キャンペーンの条件を満たした場合3倍となります。

■グラムス株式会社 会社概要

会社名： グラムス株式会社

代表者： 代表取締役社長 三浦 大助

本社所在地： 大阪府堺市北区黒土町2339-1

URL： https://glamscorp.jp/

事業内容： グラムスは、EC事業者向けに独自AIを搭載した業務効率化ツールの開発と、ささげ業務に特化したBPOサービスを提供しています。画像自動処理ツール「ZenFotomatic」は180を超える国と地域で導入され、ささげ業務では数百万点の実績を誇り、EC業務の負担軽減に貢献しています。

■株式会社コメ兵 会社概要

会社名： 株式会社コメ兵

代表者： 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地： 愛知県名古屋市中区大須3丁目25番31号

URL： https://komehyo.co.jp

事業内容： 『リレーユースを思想から文化に』のビジョン実現のため、全国にリユースの販売および買取店舗を展開。専門の鑑定士とAIなどのリユーステックによる真贋判定や品質チェック、商品メンテナンスなどを丁寧におこなうことで、仕入れた商品に信用をのせ市場に提供しています。

■「楽天ラクマ」について

「楽天ラクマ」は、2012年7月にサービスを開始した日本初のフリマアプリ「フリル」と、楽天で運営していた「ラクマ」が2018年2月に統合して生まれました。繋ぐ力で物を棄てずに循環させる「循環の輪」を広げ、誰でも手軽に活躍できるECの世界を築くことにより、サーキュレーション市場の活性化を図り、循環型社会の実現に貢献することを目指しています。

以 上