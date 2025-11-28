ガレージ建築の参考書「ガレージ・サプライ・アンド・エグザンプルズvol.5」は2025年12月1日発売。

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（東京・品川区、代表取締役社長：小宮英行）は「ガレージ・サプライ・アンド・エグザンプルズ vol.5」を2025年12月1日に発売いたします。

「クルマ好き」の夢であるガレージ建築。本誌ではCalに掲載された記事を中心に、新規取材を含めた22件のガレージ建築実例を収録した総集編です。

“使えるガレージ”をテーマにしており、オーナーの趣味や趣向、こだわりを反映させた、さまざまなスタイルのガレージが登場します。

雨・風から愛車を守り、防犯・盗難の面からも有効なガレージ。さらに今回はキャンプ道具や雑貨のコレクションルーム、木工加工の作業場など、「車両を保管する」という目的とは異なる形でガレージを活用する建築実例もご紹介。

巻末には憧れのガレージライフを楽しむための、100以上のアイテムを収録した「ガレージ・サプライ」や、国内で入手可能なキットガレージを90スタイルも収録した「最新ガレージカタログ」も掲載しました。

さまざまな趣味を楽しむためのガレージ。本誌を参考に、すばらしいガレージライフを堪能してください！

■書誌情報

[タイトル] ガレージ・サプライ・アンド・エグザンプルズvol.5

[発売日] 2025年12月1日（月）

[定価] 2,200円（税込）

[判型／ページ数] A4変・112ページ

[編集] CLASSIX編集部

[発行]カルチュア・エンタテインメント株式会社

[発売]株式会社 徳間書店

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198271038/

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

【徳間書店PR窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp （★は＠に変換してお送りください）