お笑いコンビ・ナイチンゲールダンスの冠特番『ナイチンゲールダンスのＹＲＳＴＶ』 放送決定！前代未聞の“ＹＲＳ＝ヤラセ”ロケに初挑戦！？
株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、１２月２７日（土）午後９時から『ナイチンゲールダンスのYRSTV』をテレビ初独占放送する。
ナイチンゲールダンス（左：中野なかるてぃん 右：ヤス）
ヤスと中野なかるてぃんによる芸歴9年目のお笑いコンビ・ナイチンゲールダンス。
2023年に『ツギクル芸人グランプリ』で優勝を果たし、2024年には9番街レトロとの地上波冠番組がスタートするなど、実力派コンビとして注目を集めている。
そんな彼らの冠特番では、「二人が今やりたいこと」として、テレビではあまり見たことがない前代未聞の“ロケ企画”に初挑戦！ロケを通じて、二人の意外な才能や新たな一面が明らかに！？
●念願の“ヤラセ×ロケ”に初挑戦！
今回、二人が行うのは“ヤラセロケ”。事前に考えた「絶対に面白い台本」の通りにロケをしたら…！？二人が以前からやってみたかったという企画をついに実現！ヤラセネタの考案からロケの構成まで、二人が一から制作に携わり、これまで見たことがない唯一無二の台本を作り上げる。「ロケ当日、二人の私服がまさかの〇〇被り！？」「冬の公園で〇〇を大発見！？」など、ロケ内に散りばめられた数々の仕込みネタと、ロケならではのその場で起こる面白ハプニング…。「事前に考えたロケが一番おもしろい！」という二人の説は、果たして上手くいくのか？
●二人の思い出の街へ！懐かしの場所が続々登場！？
ロケの舞台は、二人の思い出の街 “錦糸町”。昔、本当に住んでいたという縁のある街で、二人の思い出の場所を巡っていく。よくネタ合わせしていたという公園では、思い出のベンチ探し！のはずが…？さらに、なかるてぃんの“リアル同級生”とばったり遭遇！？学生時代のエピソードトークを通して、彼らの素顔を引き出していく。
ヤスの母校である日本大学にも初潜入！学生時代に所属していたお笑いサークルの部室にお邪魔させていただくと、なにやら異変が…？ネタ見せにも参加した二人。最後には後輩たちへ熱いメッセージも！
●ネタ会議やロケ映像を視聴する二人の様子も収録予定！
今回はロケ映像だけでなく、ロケ中に起こるヤラセを考えるネタ会議の様子も収録。その場で生み出したネタを瞬時に膨らませ、面白く仕上げていく二人のプロフェッショナルな掛け合いも、ぜひお楽しみいただきたい。さらに、ロケ映像は本人たちのツッコミや解説とともにお届け。自らが考案したヤラセロケを見る二人のリアクションにも注目いただきたい。
その他、占いロケやクイズ企画など、内容盛りだくさん！ナイチンゲールダンスファンはもちろん、これから二人を知る人も楽しめる90分をお届けする。番組は「スカパー！番組配信」にて、PCやスマホで放送終了後1週間いつでも視聴可能。最新情報は番組公式SNSにて随時お知らせする。
インタビュー
―冠特番の制作が決まったと聞いた瞬間の率直な感想をお願いします。
ヤス 嬉しかったです！
冠って自分たちの好きな企画を自由にできるイメージがあって、
ついにテレビに落とし込める時が来たか、と。
中野 単独でできる機会は少ないので、これは気合い入れるぞ！と思いました。
―今回は、“ヤラセ”ロケに初挑戦しています。
撮影を振り返ってみて、手ごたえはいかがですか？
ヤス マジで全員やった方がいいです（笑）
全部やることが決まってるんで、ロケがスムーズにいきます。
中野 確かに最大2時間くらい巻いた瞬間あった！
ヤス クオリティも上がるからね。
考えてきた部分以外で、ちゃんと突拍子もない面白い出来事も起きるんで！
―お二人の思い出の地を巡りましたが、特に印象に残っている場所はありますか？
二人 部室！
ヤス 4年間ずっと通っていたので、行けて良かったな。
部会の雰囲気も久しぶりに味わえました。
中野 僕も部室は思い出に残っていて、
学校の中に入ったら全部思い出しました！
― 最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。
ヤス 全部考えてロケやればいいのにってずっと思ってたんですよ。
実現してみたら意外とキレイにハマって！
今後これでいいじゃんと思えるくらいの感じになったので、
皆さんぜひ見てください！
中野 ブルガリア語に興味がある方、ぜひ見てください（笑）
― ありがとうございました。
放送情報
■番組タイトル
『ナイチンゲールダンスのYRSTV』
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v3198/
■放送チャンネル
CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」
■放送日時
１２月２７日（土）午後９時～午後１０時３０分 ＜テレビ初独占放送＞
［番組 X］@cstbs_nightin
［番組 Instagram］@cstbs_nightin
［番組 TikTok］@cstbs_nightin
番組ハッシュタグ：#ナイチンゲールダンスのYRSTV
「スカパー！番組配信」
https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/
