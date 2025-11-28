熊本史雄・駒澤大学教授の『外務官僚たちの大東亜共栄圏』（新潮選書）が司馬遼太郎賞を受賞！

株式会社新潮社

公益財団法人・司馬遼太郎記念財団が、文芸、学芸、ジャーナリズムの広い分野のなかから、創造性にあふれ、さらなる活躍を予感させる作品に授与する「司馬遼太郎賞」を、熊本史雄・駒澤大学教授の『外務官僚たちの大東亜共栄圏』が受賞しました。

日露戦争以降の日本外交が陥った「失敗の本質」を膨大な外交史料から炙り出した本書は、発売以来、多くのメディアで紹介され、第20回樫山純三賞を受賞するなど高い評価を得ています。戦後80年を迎える節目の年に、外務省の開戦責任という新たなテーマに光を当てた画期的考察です。

【贈賞理由】

大日本帝国を生きた外務省のエリートたちは、国家のいきおいにひきずられ、無謀な膨張主義に傾斜した。いっぱんには、そう語られやすい。しかし、著者は20世紀初頭から外務省の中に、そういう気運があったという。その論述は手がたく誠実である。自分の論旨からははずれるようなデータも、きちんととりあげている。官僚組織総体を考えるヒントも多い。司馬遼太郎賞にふさわしい成果だと考える。（司馬遼太郎記念館HPより）

■ 目次

序章 拡大する権益、継受される思想

第1章 「満蒙」概念の誕生――小村寿太郎と日露戦後経営：1895―1912年

第2章 「満蒙供出」論の提唱――小村欣一の「新外交」呼応論の可能性：1917―1919年

第3章 「満鉄中心主義」の前景化――大陸国家の「国益」と幣原喜重郎：1920―1931年

第4章 「精神的帝国主義」論の提唱――傍流外務官僚たちの「逆襲」と挫折：1931―1932年

第5章 「東亜」概念の衝撃――アジア・モンロー主義と重光葵：1933―1935年

第6章 「興亜」概念の受容――日中戦争と外務省：1937―1938年

第7章 「東亜新秩序」の可能性――有田八郎による地域主義的広域経済圏の模索：1938―1940年

第8章 「大東亜共栄圏」構想の実相――松岡洋右の世界秩序構想と南洋開発：1940―1942年

第9章 「大東亜共同宣言」の虚実――重光葵の描いた「大東亜」の〈かたち〉と〈なかみ〉：1943年

終章 求められる「慎慮」、問われる「外交感覚」

■ 著者コメント

優秀な外務官僚たちが最善の選択をしようとしたにもかかわらず、戦争になってしまった。彼らの葛藤、苦慮に寄り添いながら、外務省における思想の継受のありようを丁寧に描くよう努めました。受賞に身の引き締まる思いがしています。

熊本史雄氏

■ 書籍内容紹介

日露戦で満蒙権益を獲得した日本は、その維持を最重要課題として勢力拡張に舵を切る。だが国益追求に邁進する外務省は、次々と変化する情勢の中で誤算を重ね、窮地を打開するため無謀な秩序構想を練り上げていく。小村寿太郎から幣原喜重郎、重光葵まで、国際派エリートたちが陥った「失敗の本質」を外交史料から炙り出す。

■ 著者紹介

熊本史雄（くまもと・ふみお）

1970年、山口県生まれ。筑波大学第二学群日本語・日本文化学類卒業。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科中退。博士（文学）。外務省外交史料館外務事務官などを経て、現在、駒澤大学文学教授。専門は日本近代史、日本政治外交史、史料学。主な著書に『大戦間期の対中国文化外交―外務省記録にみる政策決定過程』(吉川弘文館)、 『近代日本の外交史料を読む』(ミネルヴァ書房)、『幣原喜重郎―国際協調の外政家から占領期の首相へ』(中公新書)、共編著に『近代日本公文書管理制度史料集―中央行政機関編』（岩田書院）。

■ 書籍データ

【タイトル】外務官僚たちの大東亜共栄圏

【著者名】熊本史雄

【発売日】2025年5月21日

【造本】新潮選書／四六判変型ソフトカバー

【定価】1,980（税込）

【ISBN】978-4-10-603926-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/603926/