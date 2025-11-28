国民的おかし「たべっ子どうぶつ」がU-NEXTに！映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』11月28日（金）U-NEXT独占配信開始！
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年11月28日（金）00:00より『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の独占配信を開始いたします。
まさかの映画化で話題を呼んだ「たべっ子どうぶつ」が早くも配信に登場！
世代を超えて愛されてきたロングセラーおかし「たべっ子どうぶつ」が、フル3DCGアニメーションで映画化された『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』。
舞台は、おかしと人間が仲良く暮らすスイーツランド。歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が活躍する一方、この世のすべてのおかしを排除しようとする「わたあめ軍団」が世界征服をもくろんでいます。そんな中、映画オリジナルキャラクター・ぺがさすちゃんがさらわれてしまい、武器も策もないどうぶつたちが仲間を取り戻すために立ち上がります。笑いと感動が交錯する、家族で楽しめる癒し系エンターテインメント作品となっています。
映画は5月1日に全国330館以上で公開され、親子連れを中心に高い支持を獲得。「見た目以上に泣ける」「キャラクターの個性が愛おしい」とSNSでも好評を博し、ロングランヒットを記録しました。
映画だけじゃない！関連書籍＆ショートアニメもU-NEXTで楽しめる
「たべっ子どうぶつ」の物語は映画の公開に合わせ、書籍のかたちでも広がりを見せました。小説、ストーリーブック、英会話やなぞなぞなど、年齢や興味に合わせて楽しめる多彩なラインアップが展開され、その多くをU-NEXTでも楽しむことができます。
これらの書籍は、映画を観た子どもたちが作品の世界をもう一度味わう入り口であると同時に、映画をまだ観ていない読者にも「たべっ子どうぶつ」の魅力を届ける架け橋となっています。
キャラクターたちの個性や友情、優しさに触れることで、子どもたちが自然と“思いやり”や“助け合い”を感じ取れるような内容になっており、映画の枠を超えて長く愛されるシリーズとして親しまれています。
この度、配信を記念して、2025年11月25日から2026年2月24日までの期間限定で、新たに4作品が読み放題に登場。全7作品を追加料金なしでお楽しみいただけます。
『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』関連書籍U-NEXT読み放題作品
- うたってたのしい たべっ子どうぶつ はじめてのえいご（U-NEXT）
- たべっ子どうぶつえほん らいおんくんのビスケット（Gakken）
- たべっ子どうぶつ THE STORY（Gakken）
- たべっ子どうぶつ なぞなぞブック（KADOKAWA）※期間限定
- たべっ子どうぶつ THE MOVIE（角川つばさ文庫）（KADOKAWA）※期間限定
- たべっ子どうぶつとひとこと英会話（KADOKAWA）※期間限定
- たべっ子どうぶつ THE MOVIE ストーリーブック（KADOKAWA）※期間限定
さらに、映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」のスピンオフを描いた、キャラクターたちのゆるーいモフモフなショートアニメもU-NEXTで配信中。
ぜひ映画本編と一緒にお楽しみください。
【予告編】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V6S2CPb2r3M ]
作品情報
『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』
【配信開始日時】2025年11月28日（金）
【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0243651
【配信形態】レンタル 399円／2日間
【スタッフ】
- 監督：竹清仁
- 脚本：池田テツヒロ
- 音楽・音楽監督：羽柴吟（the 13th tailor）
- プロデューサー：須藤孝太郎
- クリエイティブプロデューサー：小荒井梨湖
【キャスト】
- らいおんくん：松田元太
- ぞうくん：水上恒司
- ぺがさすちゃん：高石あかり
- さるくん：藤森慎吾
- かばちゃん：蒼井翔太
- うさぎちゃん：小澤亜李
- ねこちゃん：水瀬いのり
- きりんちゃん：東山奈央
- わにくん：立木文彦
- ひよこちゃん：間宮くるみ
- ペロ：大野りりあな
- ゴッチャン：関智一
- マッカロン教授：大塚明夫
- キングゴットン：大塚芳忠
(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会
『たべっ子どうぶつ THE MOVIE Short Clips』
【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0184862
【配信形態】配信中
U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
※GEM Partners調べ／2025年10月時点
国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。