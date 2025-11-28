第５回は「埼玉のお祭り」！清宮レイさん＆大迫瑞季さんが“旅ロケ”に挑戦し、男性ブランコ・平井まさあきさん、マユリカ・中谷さんと一緒に埼玉県の魅力発信について語る番組で続編動画を公開！

一般社団法人埼玉県物産観光協会

一般社団法人埼玉県物産観光協会（会長：朝霧重治）は、埼玉県の観光やグルメの魅力を多くの人に届けるため、埼玉県出身の清宮レイさん、おでかけクリエイターの大迫瑞季さんが埼玉県内を巡り、その様子を見ながら、お笑い芸人「男性ブランコ」平井まさあきさんと「マユリカ」中谷さんと一緒に、埼玉の魅力発信について語るYouTube番組「埼玉魅力発信向上会議」を「ちょこたび埼玉公式チャンネル」内にて、第５回を１１月２８日（金）に公開しました。

第５回は、「埼玉のお祭り」をテーマに、県内の施設を訪問し、祭りや文化について学んでいただきました。

今後も、「いちご」、「お土産」、「狭山茶」といった埼玉ならではのテーマで、全８回の番組をお届けする予定です。

※第１回「埼玉の日本酒」、第２回「埼玉のうどん」、第３回「埼玉の花」、第４回「渋沢栄一」は公開済み

■「埼玉魅力発信向上会議」とは？

埼玉県の観光やグルメの魅力をもっと多くの人に届けるために、埼玉県内を巡る様子を見ながら、埼玉の魅力発信について語る番組です！全8回を通じて、「日本酒」、「うどん」、「花」、「渋沢栄一」、「お祭り」、「宿泊」、「いちご」、「お土産」、「狭山茶」といった埼玉ならではのテーマに迫り、出演者たちが会議形式で“魅力の伝え方”を学びながら実際に体験していきます。

一緒に番組を盛り上げるのは、埼玉県出身の清宮レイさん、おでかけクリエイターの大迫瑞季さん、さらにお笑い芸人「男性ブランコ」平井まさあきさんと「マユリカ」中谷さん！果たして４人は、埼玉の魅力発信力をどこまで“向上”させられるのか……!?

視聴者の皆さんも一緒に見守りながら、埼玉の新しい魅力を発見できる番組です。



■第５回目のテーマは「埼玉のお祭り」

埼玉県には、秩父夜祭や川越まつり、熊谷うちわ祭など、歴史と熱気に満ちた祭りが各地に息づいています。豪華な山車や神輿、伝統芸能が織りなす迫力の光景は必見。地域の絆と誇りを今に伝える、埼玉ならではの文化です。お二人には今回「秩父まつり会館」さんにお邪魔して、ダイナミックな映像や資料で”秩父夜祭”を体感していただきました。

お二人が埼玉県内を巡るロケ映像を見ながら、お笑い芸人「男性ブランコ」平井まさあきさん、「マユリカ」中谷さんと一緒に埼玉の魅力発信について語ります。

■動画 「埼玉魅力発信向上協会」 第５回「埼玉のお祭り」

URL：https://youtu.be/jYtv8rknvag

【動画出演者】

▼清宮レイ

▼おおさこ（大迫瑞季）

▼平井まさあき（男性ブランコ） 埼玉魅力発信向上協会 会長

▼中谷祐太（マユリカ） 埼玉魅力発信向上協会 副会長

■埼玉ならではのテーマを扱った特集ページも番組の公開にあわせて随時更新

埼玉県物産観光協会では、埼玉県観光情報サイト「ちょこたび埼玉」にて、埼玉県の観光・グルメ・イベント情報を発信しています。「日本酒」、「うどん」、「花」、「渋沢栄一」、「お祭り」、「いちご」、「お土産」、「狭山茶」といった特集ページも展開しており、今回は、YouTube動画の公開だけでなく、特集ページ「特別版 埼玉祭」も一部リニューアルして公開いたします。

■埼玉県観光情報サイト「ちょこたび埼玉」内特集ページ 「特別版 埼玉祭」

URL：https://chocotabi-saitama.jp/special/saitamafestival/

■関連URL

埼玉観光情報サイト 「ちょこたび埼玉」

URL：https://chocotabi-saitama.jp (https://chocotabi-saitama.jp)

YouTube 「ちょこたび埼玉公式チャンネル」

URL：https://www.youtube.com/channel/UC3tNOFuAx62-d6xk19LWLAQ

Instagramアカウント「ちょこたび埼玉観光情報局」

URL：https://www.instagram.com/saitamakanko/

Xアカウント「ちょこたび埼玉観光情報局」

URL：https://x.com/saitamakanko

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人埼玉県物産観光協会 持田、河本、折原

TEL 048-647-0500 FAX 048-647-7745

Mail saitamadmo@saitamadmo.org