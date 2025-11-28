『音声生成エコシステム／音声AIエージェント／ハイブリッド通訳／リアルタイム・マルチリンガル通信白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2025年11月28日、『音声生成エコシステム／音声AIエージェント／ハイブリッド通訳／リアルタイム・マルチリンガル通信白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

▼急速な市場成長と技術の成熟化

音声認識・音声合成技術は2025年の96.6億米ドルから2030年に231.1億米ドルへ成長し、年平均成長率19.1%を記録する見通しである。特にAI音声生成市場は32.51% CAGRで拡大し、2024年の30億米ドルから2030年に204億米ドルに達することが見込まれている。技術的には、スピーチネイティブアーキテクチャ、スピーチ基盤モデル（SLM）、エンドツーエンド音声-音声変換により、従来のカスケード方式を超える自然度と低遅延を実現している。

▼企業デジタル変革の中核技術

エンタープライズ音声AI採用が加速しており、金融・保険（BFSI）セクターが市場全体の32.9%を占めるリード業界となっている。医療、小売、通信が急速に続いており、自動応答、スケジューリング、顧客トリアージにおいて音声AI導入による30～45%のコスト削減と顧客満足度向上が実現されている。医療セクターでは患者トリアージ、遠隔モニタリング、臨床ドキュメンテーション自動化が主要な推進要因となっている。

▼ハイブリッド通訳モデルの新しい標準化

完全AI通訳と人間通訳を組み合わせるハイブリッド通訳モデルが、2025年に全通訳サービスの40%を占めると予測されている。精度・信頼性と費用効率のバランスが評価される一方、リアルタイム翻訳の具体的効果として会議時間の短縮、グローバルコラボレーションの加速、言語による参加障壁の低減が実現されている。125言語対応のリアルタイム音声翻訳、sub-150msのレイテンシ実現技術により、真の国際ビジネスコミュニケーションが可能になった。

▼マルチモーダルAI統合とエッジコンピューティング

マルチモーダルAI市場は2025年の29.9億米ドルから2030年に108.1億米ドルへ成長（CAGR 29.29%）することが予測されており、音声・テキスト・画像・映像の統合処理が次世代標準となりつつある。エッジコンピューティング統合により、クラウド依存を低減しながらプライバシー保護とレイテンシ最適化が同時実現可能になっている。オンデバイス処理、数マイクロワット電力消費での推論、暗号化によるセキュア処理が実装レベルで確立されている。

▼低リソース言語と方言対応による包摂性向上

全世界7,000言語のうち約40%が消滅危機にあり、デジタル劣位の言語が全体の約97%を占める状況の中で、OneMeta VerbumSuite（140言語・40方言対応）、Cerence（70言語・多方言対応）、弘前大学の津軽弁AIプロジェクトなど、言語アクセシビリティの民主化に向けた取り組みが急速に進展している。小型言語モデル（SLM）、転移学習、メタ学習により、限定データから高精度な低リソース言語処理が可能になった。

▼セクター別高度活用と社会的インパクト

医療分野では患者トリアージ・遠隔医療での多言語対応により、アクセス制限地域の医療提供が拡充されている。教育分野では多言語学習支援・発音練習が実現され、聴覚障害者向け手話翻訳、視覚障碍者向け音声UIが社会包摂を推進している。ビジネス会議・国際カンファレンスでのリアルタイム同時通訳により、グローバルコラボレーションの障壁が低減されている。

■ 利用シーン

▼エンタープライズ・カスタマーサービス／自動応答・複雑クエリ処理・多言語対応

コールセンターの自動応答システム（IVR）がハイブリッド型に進化。複雑な顧客問い合わせは人間オペレーターに自動スケーリング

日本語、多言語コードミックス環境での精度向上により、多国籍企業のグローバルカスタマーサービスが効率化

Uniphore、SoundHound Chat AI等による実装で応答品質・顧客満足度が向上

▼医療・ヘルスケア分野

患者トリアージ・遠隔医療・臨床ドキュメンテーション自動化

患者の音声症状説明から自動的に医師向けトリアージ情報を生成。診療所での待機時間削減

遠隔医療プラットフォームで多言語対応。言語障壁がある患者も正確な医療サービスにアクセス可能

医師の音声指示をリアルタイムで電子カルテ記録に自動変換。診療時間の短縮と記録漏れ防止を実現

介護現場での外国人実習生・留学生向けに津軽弁など地域方言翻訳システムを展開

▼教育・研修

言語学習支援・個別適応型チュートリアル）

ビジネス会議・国際カンファレンス（リアルタイム同時通訳）

自動車・IoTデバイス（車載システム・スマートホーム）

エンターテインメント・メディア（ビデオダビング・ポッドキャスト）

金融・コンプライアンス（自動応答・規制対応）

製造業・品質管理（異音検知・多言語品質検査）

■ アクションプラン／提言骨子 （5レベル）

組織戦略レベル：ロードマップ策定、テクノロジー組織再構成、投資・パートナーシップ戦略

導入実装レベル：技術標準化、優先順位付け、低リソース言語対応、プライバシー・セキュリティ

市場・ビジネスレベル：新規ビジネス機会、B2B音声翻訳プラットフォーム構築、SaaS展開

研究開発レベル：次世代技術R&D、標準化参画、大学連携、オープンソース貢献

リスク対応レベル：技術課題対応、倫理・規制対応、組織スキルギャップ解決

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

音声生成エコシステム／音声AIエージェント／ハイブリッド通訳／リアルタイム・マルチリンガル通信白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=189568579

音声生成エコシステム／音声AIエージェント／ハイブリッド通訳／リアルタイム・マルチリンガル通信白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=189568589

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2025年11月28日

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、二十数年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249