認定NPO法人ウィーログ 代表・織田友理子が「第13回 Webグランプリ Web人賞」を受賞

特定非営利活動法人ウィーログ

このたび、公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構が主催する「第13回 Webグランプリ」Web人部門において、認定NPO法人ウィーログ 代表・織田友理子が「Web人賞」を受賞しました

▼ 「Web人賞」とは

Web 人部門は、「人」にフォーカスした賞として、優れたウェブサイト、ウェブプロモーションに とどまらず、広くデジタルを活用したマーケティング、コミュニケーションなどの原動力となった 人物にフォーカスをあて、その方の功績を讃えて表彰しており、前身となる「Web クリエーショ ン・アウォード」（2003 年～2012 年）から毎年開催しています。

引用：https://award.dmi.jaa.or.jp/summary

この度の受賞は、車椅子ユーザーとしての経験をもとに、誰もが使えるバリアフリーマップアプリ「WheeLog!」を開発。アプリだけでなく、街歩きイベントや政策提言を通じて、地域・行政との協働によるアクセシビリティ向上を実現してきました。その公共性と革新性が高く評価していただき、受賞しました。

外出をあきらめない未来に向けて

WheeLog! は、車いすでも安心して外出できる社会を目指し、アプリ開発、街歩き、調査、政策提言など多方面からバリアフリーを進めてきました。今回の受賞は、アプリに投稿してくださる皆さま、イベントや調査に参加してくださる皆さま、寄付や応援で支えてくださる皆さま、そしてパートナー自治体・企業の皆さまと共にいただいたものです。本当にありがとうございます。これからも団体のミッションである「車いすでもあきらめない世界」を目指して活動を展開して参ります。