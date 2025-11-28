【カンタン導入、低コスト】新しい福利厚生「スマカフェ」を来春リリース　人事課題をスマートに解決！

株式会社イーウェル

福利厚生代行や健康支援のサービス提供及びコンサルティングを行う株式会社イーウェル（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：稲葉 章司、以下「当社」）は、カンタン導入、低コストの新しい福利厚生「スマカフェ」を来春（2026年2月予定）にリリースすることをお知らせします。

サービスサイト：https://www.ewel.co.jp/products/smacafe

資料ダウンロード：https://ewel.smktg.jp/public/application/add/4586



■リリース記念キャンペーンのお知らせ

年内にお申込みのお客様限定でサービス利用料2ヵ月分を無償でご提供します。

お問い合わせフォーム：https://ewel.smktg.jp/public/application/add/131



■スマカフェとは

イーウェルが提供する新しいカフェテリアプラン（選択型福利厚生制度）です。5つのコンセプトから商品ジャンルを選択するだけで、貴社の人事課題に沿った補助設定ができるパッケージ型のカフェテリアプラン。専用アプリをタップするだけで申請可能、領収書の提出や煩雑な申請は一切不要です。



■人事課題を“スマート”に解決

福利厚生の導入から運用までをシンプルかつスピーディに。初期費用0円・最短2ヵ月で始められます。月々のランニングコストも低価格設計です。利用者は専用アプリで簡単に操作できるので、スマートに活用いただけます。

解決できる課題

１.制度構築が大変、福利厚生の充実に向けて何から手を付けたら良いかわからない

コンセプトを選択するだけで、簡単に福利厚生の補助設定が可能。サービス開始まで最短2ヵ月。運用開始後、人事ご担当者に残る業務は月次のデータやり取りだけ。手がかからず福利厚生の充実を実現できます。



２.従業員に利用されるか不安

業界初、専用スマホアプリで簡単操作。従業員は市場よりも安い独自ECモールでポイント利用によるお買い物が可能。煩わしい申請も一切不要。分厚いマニュアルを読まずとも簡単にご利用いただけます。



３.導入効果が不透明

高利用率（平均70％以上※）、公平性（全国エリア差なし）で高い導入効果を実現。ダッシュボードで効果を見える化。

※当社カフェテリアプラン導入企業実績より推測した数字



■これまでの福利厚生サービスとはココが違う！

１.圧倒的に使いやすいUI/UX～領収書不要・煩雑な申請は一切不要。人事の運用工数は最小限に～

２.市場よりも安い独自のECモールで簡単ポイント利用

３.らくらく導入・らくらく運用 ～サービス開始まで最短2ヵ月～

■サービス開発の背景

人手不足が深刻化する中、多くの企業が賃金アップや初任給の引き上げにより優秀な人材の獲得を目指しますが、他社も追随する傾向が見られ、差はすぐに埋まってしまいます。企業成長の原動力である人材を最大限活かすべく、求職者や従業員のニーズに応える手段として注目されているのが、法定外福利厚生です。

山梨大学の西久保 浩二名誉教授の調査によれば、実質賃金は定着意向に対して相関が弱く、それに対し福利厚生は比較的相関が強いという結果も出ています。

しかし、法定外福利厚生を充実させるにも、「制度構築が大変」「従業員に使われるか心配」「効果が見えにくい」といった印象を持つ企業は少なくありません。

一般的なカフェテリアプランを採用するにも、そもそも福利厚生が主たる業務ではない人事担当者も多い中で人的リソースが割けない中、制度構築に多くの労力や社内調整を要すという課題もありました。加えて利用者である従業員にとっても、マニュアルや規程で制度を理解して利用する必要があり、制度の定着も容易ではありません。

もっと採用しやすく、もっと使いやすい制度を追い求めた結果、たどり着いたのが、今回リリース予定のスマカフェです。当社はスマカフェを活用して多くの企業における法定外福利厚生を充実させ、日本の働く人を元気にするお手伝いをしてまいります。



■スマカフェについて

■株式会社イーウェルについて

所在地 ：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番6号 紀尾井町パークビル

設 立 ：2000年10月2日

資本金 ：499,992,500円

従業員数：1,185名（2025年4月時点)

事業内容：福利厚生サービス「WELBOX(https://www.ewel.co.jp/products/welbox)」、「カフェテリアプラン(https://www.ewel.co.jp/products/cafe)」、「インセンティブ・プラス(https://www.ewel.co.jp/products/incentive-plus)」

健康支援サービス「健診事務代行サービス(https://www.ewel.co.jp/products/medical-agency)」、「健康経営推進支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/nss)」

マーケティング支援「顧客満足度向上支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/satisfaction)」

健康増進セルフケアサービス「KENPOS(https://www.ewel.co.jp/products/kenpos)」等のコンサルティング及びサービス提供

U R L ：https://www.ewel.co.jp/