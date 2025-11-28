フルリノ・日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」兵庫県ブースへ出展決定

株式会社フルリノ

株式会社フルリノ（本社：兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内、代表取締役：開原崇友、以下「当社」）は、Sansan株式会社が主催するスタートアップ業界 日本最大級の展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」において、兵庫県が設置するスタートアップブースに出展いたします。

本展示会は、2025年12月17日（水）～18日（木）にマイドームおおさかで開催され、国内外450社規模のスタートアップや大企業、支援機関が一堂に会し、協業・出資・事業連携の機会を創出するリアルイベントです。

当社は、兵庫県のご支援のもと、フルリノ・ツクリテの紹介および事業会社の新規事業担当者、人事責任者などとのネットワーキングを通じて、関西および全国での事業拡大を図ります。（12月18日出展予定）

出展の背景

当社は、

リノベーション特化のポータルサイト「フルリノ！」と、

ものづくり企業向け求人ポータルサイト「ツクリテ」の2事業を展開しています。

「フルリノ！」は、リノベーションの普及によって日本の中古住宅市場を活性化し、既存ストックを有効活用することを目指すポータルサイトです。中古住宅の流通促進とリノベーションのマッチングを通じて、「新築一択」から「住み継ぐ・つくり替える」という選択肢を広げ、豊かな暮らし方の実現を後押ししています。

一方「ツクリテ」は、「ものづくりに携わる人と企業の出会いをアップデートする」を掲げ、製造業・建設業のホワイトカラー人材向けに特化した求人ポータルサイトを提供しています。人口減少・人手不足・DXの加速など、企業を取り巻く環境が大きく変化するなかで、採用単価の高騰／人材マッチングのミスマッチ／アナログな業務フローといった課題は、兵庫県内のみならず全国の中小企業・スタートアップ共通の経営課題となっています。

私たちは、「暮らしの基盤である住まい」と「地域の産業を支える仕事」の両面から、地域経済を支えるエコシステムづくりに取り組んでいます。

今回、兵庫県発スタートアップとして「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」の兵庫県ブースに出展することで、フルリノとツクリテ双方の取り組みを発信し、中古住宅市場の活性化とものづくり産業の人材課題解決という2つのテーマで共感いただける事業会社・金融機関・自治体・投資家との共創機会の創出を目指します。

出展概要

イベント名：Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪

会期：2025年12月17日（水）～12月18日（木）10:00～17:00（予定）

会場：マイドームおおさか（大阪市中央区本町橋2番5号）

主催：Eight（Sansan株式会社）

小間番号：M4-30

※フルリノの出店は12月18日（木）のみの予定

当社ブースでの主な展示・コンテンツ（想定）

リノベ特化ポータルサイト「フルリノ！」のご紹介

・中古住宅×リノベーションに特化したポータルサイト「フルリノ！」のサービス概要のご紹介

・施主・生活者の検討フローに沿ったサイト設計やコンテンツ（事例紹介・コラム・相談窓口など）のご紹介

ものづくり特化求人ポータル「ツクリテ」のご紹介

・製造業・建設業のホワイトカラー人材に特化した求人ポータル「ツクリテ」の管理画面・求人掲載画面のデモ

・AIによる人材要件に応じた求人票自動生成、候補者とのコミュニケーション機能など、採用DXを支援する機能紹介

・２００社無料掲載のご案内

導入・活用イメージ／今後の共創可能性のご紹介

・住宅・不動産・建設・製造業など、業種別の活用パターンのご紹介

・自治体・金融機関・支援機関との連携メニュー（例：事業者向けセミナー共催、実証フィールドの提供 など）のご提案

個別相談・共同プロジェクトのご相談窓口

・フルリノ！、ツクリテへの掲載・タイアップ企画・共同マーケティングに関するご相談

・事業会社・投資家・支援機関との協業機会のディスカッション

・フルリノ、ツクリテの開発基盤を活かしたシステム開発・DX推進などのご相談

今後の展望

今回の出展を通じて、当社は以下のような成果創出を目指しています。

・関西圏を中心とした事業提携・販売パートナーの開拓

・兵庫県発スタートアップとしてのプレゼンス向上

さらに当社は、「フルリノ！」や「ツクリテ」といった自社プロダクトをゼロから開発してきたシステム開発力を活かし、住宅・不動産・ものづくり領域の企業向けに、Webサービス／業務システムの受託開発・共同開発パートナーとしても価値提供を強化していきます。

本展示会をきっかけに、自社サービスの提供にとどまらず、各社の現場課題に合わせたプロダクト開発・DX推進を共に進めていく長期的な伴走先となるお客様との出会いを創出してまいります。

会社概要

会社名：株式会社フルリノ

所在地：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

代表者：代表取締役 開原崇友

設立：2023年11月

事業内容：情報サービス、事業戦略・人事コンサルティング

【事業内容１.】リノベーションポータルサイト「フルリノ！」の運営

【事業内容２.】ものづくり企業特化の求人ポータルサイト「ツクリテ」の運営

フルリノサービスサイト：https://furureno.jp/

ツクリテサービスサイト：https://tsukuri-te.com/

コーポレートサイト： https://corp.furureno.jp/