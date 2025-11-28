『補助金活用サポート付き「ユビー生成AI」「ユビーDPCサポーター」特別パッケージ』を提供開始

Ubie株式会社

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げるUbie株式会社（本社：東京都中央区、共同代表取締役：阿部吉倫・久保恒太、以下「Ubie」）は、医療機関におけるDX推進を支援するため、『補助金活用サポート付き「ユビー生成AI」「ユビーDPCサポーター」特別パッケージ』の提供を開始します。本パッケージは、政府の令和7年度補正予算案に盛り込まれている事業等を踏まえ、病院機能やエリア等の支給要件に応じた各種補助金の活用サポート付きで、「ユビー生成AI」と「ユビーDPCサポーター」の導入支援を行うものです。今後も医療現場の課題解決に貢献できるよう、引き続きご支援を強化してまいります。

■活用サポートが可能な事業（例）

1.文部科学省「大学病院機能強化推進事業」（令和7年度補正予算案）

大学病院を対象に、経営環境の改善に資する教育研究基盤の充実を図る事業です。（64箇所程度×5億円程度）

2.厚生労働省「医療分野における生産性向上に対する支援」（令和7年度補正予算案）

業務効率化・職場環境改善に資するICT機器等の導入等の取組を行う病院に対して必要経費を支援し、医療分野の生産性向上を図る事業です。（1病院あたり1億円（上限）、補助率4/5）

3.厚生労働省「生産性向上・職場環境改善整備等事業」（令和6年度補正予算）

医療機関を対象に、業務効率化や職員の処遇改善に資する取り組みを支援する事業です。（許可病床数×4万円。申請スケジュールは都道府県によって異なります。）

■『補助金活用サポート付き「ユビー生成AI」「ユビーDPCサポーター」特別パッケージ』について

Ubieは、LLM（大規模言語モデル）を基盤としたUbie独自開発のAIを活用し院内の幅広い業務効率化をサポートする「ユビー生成AI」、および電子カルテデータと連携しDPCコーディング業務を支援する「ユビーDPCサポーター」を各種補助事業の申請サポートとともに提供いたします。

＜提供内容＞- サービス導入のサポート

ユビー生成AI：https://intro.dr-ubie.com/hospitals/generativeai_lp

ユビーDPCサポーター：https://intro.dr-ubie.com/hospitals/dpc-supporter

- 補助事業の申請サポート＜当社サービス導入事例（一部抜粋）＞

導入事例紹介ページ：https://intro.dr-ubie.com/case-generativeai

