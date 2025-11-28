「AI Samurai ONE」に新機能『IDEA BOX』搭載(ハート)！！！

株式会社AI Samurai

詳細にご興味のある方は・・・

2025年12月3日（水）に東海東京証券オルクドール（日本橋）にて開催されるDLA Piper × AI Samurai 共催セミナーで、新機能『IDEA BOX』をお披露目いたします。

第1部の白坂によるプレゼンテーション「AI Samurai・AI Ninjaの紹介と活用事例」にて詳細をお話させて頂きます！

皆さま、このチャンスをお見逃しなく！

■新機能『IDEA BOX』とは

特許に特化した生成AIと知財業務の相談ができる自由なチャット機能を融合した、研究開発部門・知財部門様向けの次世代サポートツールです。

専門性の高い特許業務において、IDEA BOXは以下のような多様な業務を効率化・高度化します。

・知財・特許に関する質問への回答（一般的な疑問から専門相談まで対応）

・発明アイデアの生成・壁打ちサポート

・特許文書の自動生成（明細書／請求項／要約書など）

・既存特許の内容要約

・海外特許の翻訳

・図面・表などのデータ分析と文章化

・特許用の白黒図面の生成

さらに、“隠しコマンド”の入力により、複数の生成AIを状況に応じて切り替えることが可能！

これにより、精度・スピード・表現力など、目的に最適化されたアウトプットを実現します！

「上上下下左右左右…」？？

■ 開催概要

日時: 2025年12月3日（水）14:00～17:00（受付13:30～）

会場: 東海東京証券 オルクドール（日本橋）

定員: 50～60名（※応募多数の場合は抽選）

参加費: 無料

懇親会: 17:00～ 立食形式のレセプション

■ お申し込み

下記URLよりお早めにお申し込みください。

申込締切: 12月2日(火) 13:00

▼お申し込みはこちら

https://x.gd/knL44

※定員に達し次第、受付を終了させていただきます。

■ プログラム概要

【第1部】 AI Samurai・AI Ninjaの紹介と活用事例

登壇: 白坂 一（AI Samurai代表取締役・弁理士）

【第2部】 AIを活用した知財戦略と米国特許庁の最新動向 ※英語・日本語逐次通訳

登壇: Joe Helmsen / Nicholas Kokkinos（DLA Piperフィラデルフィア）

【第3部】 日本におけるAI関連法の最新動向

登壇: 藤河家 知美弁護士（DLA Piper東京）

【第4部】 パネルディスカッション：特許戦略におけるAIツール活用

登壇: 西村通至（DLA Piper）/ 加藤広章氏（トヨタテクニカルディベロップメント）/ 白坂一（AI Samurai）

■ 主催・共催

主催: DLA Piper

共催: 株式会社AI Samurai

株式会社AI Samurai

代表取締役：白坂 一

会社設立：2015年9月11日

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル4階

資本金：資本金：1億円（2022年10月31日現在）

事業内容：知的財産関連IT・分析サービスの提供

URL：https://aisamurai.co.jp/