応募数約2000件！パリコレデザイナーらによる審査と、一般投票により二次審査通過36組（延べ数）が決定

NFDT/SFDA事務局

【東京都】国内最大規模のファッションコンクール「NFDT/SFDA」

東京都は、世界に羽ばたくファッションデザイナーを見出し、育成するため、

都内在住又は在学の学生を対象とした「Next Fashion Designer of Tokyo 2026（ネクスト ファッション デザイナー オブ トウキョウ 2026）／NFDT」と、

着物の生地などを活用した「Sustainable Fashion Design Award 2026（サステナブル ファッション デザイン アワード 2026）／SFDA」の、2つのファッションコンクールを主催しています。

今年も多様な分野の学生等から、数多くの応募が集まりました（両コンクール総数約2,000件）。

この度、パリコレデザイナーの森永 邦彦氏 (ANREALAGE デザイナー)などの、国内を代表するファッションデザイナーやバイヤーらによるプレゼン審査、及びSNSを活用した一般投票による二次審査を実施。

デザイン画を基に制作した作品のプレゼン審査では、各部門で6組ずつ、計24組の通過が決定しました。

また、一般投票では、一次審査を通過したデザイン画を、公式SNSで公開。

「いいね！」による人気投票の結果、投票数の多いデザイン画を各部門3組ずつ、計12組の特別選抜賞候補作品が決定しました。

※「NFDT」の2部門

…「フリー部門」（自由テーマ）／「インクルーシブデザイン部門」（障害のある方の着用を前提）

※「SFDA」の2部門

…「ウェア部門」／「ファッショングッズ部門」（バッグやアクセサリー、シューズ等）

両コンクールの二次審査通過計24組（各部門6組ずつ）と、一般投票で選ばれた12組（各部門3組ずつ）の計36組（延べ数）の若手デザイナーたちは、2026年3月に行うランウェイ形式の最終審査に向け、新たに2作品を制作していきます。

二次審査通過作品（ルック） 「NDFT」の中で、障害の有無に関わらず、誰もが楽しめる服を生み出す「インクルーシブデザイン部門」の応募作品二次審査通過者には、最終審査に向けルック制作の材料補助として上限10万円を支給（写真は昨年の作品制作の様子）「SFDA」二次審査通過作品、新たな着こなしで「着物文化」を持続可能（＝サステナブル）に継承するアイデアを募集インスタグラムでの一般投票で上位となり、最終審査へと進む作品

二次審査通過作品の一覧は公式サイトにて紹介

【NFDT】URL：https://nfdt.metro.tokyo.lg.jp(https://nfdt.metro.tokyo.lg.jp)/

【SFDA】URL：https://sfda.metro.tokyo.lg.jp/(https://sfda.metro.tokyo.lg.jp/)

世界に羽ばたくファッションデザイナーを見出し、育成するための

「Next Fashion Designer of Tokyo」「Sustainable Fashion Design Award」について

東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」へ

最終審査で東京都知事賞の大賞と優秀賞、特別選抜賞を決定（写真は昨年度の大賞作品）

東京都は、東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」としていくため、ファッション・アパレル産業の振興に取り組んでいます。

その一環として、世界に羽ばたくファッションデザイナーを見出し、育成するため「Next Fashion Designer of Tokyo（NFDT）」と「Sustainable Fashion Design Award（SFDA）」の2つのファッションコンクールを2022年に創設しました。

両コンクールでは、服飾学生に限らず、アートやデジタル、映像制作など、様々なクリエイションに関わる若手からの応募を歓迎しています。

今年度のエントリーは7月に応募受付を終了。デザイン画による一次審査、ワークショップ、制作したルックによる二次審査、ビジネス体験を経て、2026年3月にショー形式の最終審査を実施予定です。

ビジネス体験やパリでの作品発表など、人材の「育成」への追及が最大の特徴

本コンクールの最大の特徴は、世界で活躍できる人材の「育成面」を追求している点です。

一次審査通過者には、世界で活躍するデザイナーや業界のプロによるワークショップを実施。

また、二次審査通過者には、マーチャンダイザー等による商品化体験に加え、プロモーション体験の機会を用意するなど、将来に向けたビジネス体験の場を提供しています。

さらに受賞者にはブランディング支援やパリファッションウィークでの作品発表の支援が受けられます。

業界の多彩なメンバーが審査員に！国内で最も注目されるファッションコンクールに

業界の第一線で活躍するデザイナーやバイヤー、障害者支援団体の代表ら、多彩なメンバーが審査員を務め、今や国内でも最も注目されるファッションコンクールの一つとなっています。

「Next Fashion Designer of Tokyo 2026 」の審査員長は東京藝術大学長 日比野克彦氏、「Sustainable Fashion Design Award 2026」副審査員長にはアーティスト 篠原ともえ氏が就任しています。