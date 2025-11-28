千葉大学の研究オウンドメディア CHIBADAI NEXT「大学広報メディアアワード 2025」デジタルコンテンツ部門で銀賞

国立大学法人千葉大学

2025年11月28日（金）、国立大学法人千葉大学（学長 横手 幸太郎、以下千葉大学）の研究オウンドメディア「CHIBADAI NEXT(https://www.cn.chiba-u.jp/)（チバダイ・ネクスト）」が、大学広報活動における優れた企画・デザイン・メッセージを顕彰する「大学広報メディアアワード2025」（主催：日経BPコンサルティング）において、デジタルコンテンツ部門 銀賞を受賞いたしました。

本アワードは、大学における広報活動のさらなる活性化を目的とし、全国の大学が発行・更新した紙媒体・デジタル媒体・動画を対象に、企画・構成・デザイン・メッセージなどの多角的な視点から評価するものです。

詳細：大学広報メディアアワード2025公式ページ

URL：https://consult.nikkeibp.co.jp/bdcu/award2025/winners/

今年初めて開催された本アワードは、「広報誌部門」「デジタルコンテンツ部門」「動画コンテンツ部門」、および「動画コンテンツ・次世代高校生共感部門」に対し、全国から189件の応募があり、金賞9作品、銀賞5作品、銅賞12作品が選出されました。

CHIBADAI NEXTは、幅広い研究領域の成果を、ニュースやインフォグラフィック、研究者紹介など多彩なコンテンツで社会にわかりやすく発信する取り組みにより、知的好奇心を喚起し、大学の社会的価値向上に寄与する点が高く評価されました。



詳細：https://consult.nikkeibp.co.jp/info/news/2025/1128sus/

CHIBADAI NEXTは、今後も千葉大学の素晴らしい研究者・研究の魅力を国内外に発信し、産業界・他大学・公的研究機関・地方公共団体などとの多様な連携促進に取り組んでまいります。



■CHIBADAI NEXT概要

千葉大学 学術研究・イノベーション推進機構（IMO）が企画・運営する研究オウンドメディアであるCHIBADAI NEXTは、千葉大学の最先端の研究内容・研究者・研究室の情報を、定期的に広く社会に発信しています。

大学の中長期的な方向性や目指す姿である千葉大学ビジョン「YOKOTE VISION」に基づき、幅広いステークホルダーとの連携を促進します。

CHIBADAI NEXT URL: https://www.cn.chiba-u.jp/