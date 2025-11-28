西尾 樺菜さん率いる「Beauty and Yoga studio KULAM」4周年記念イベントに、100％植物性プロテイン『SOY PROTEIN beauty～ソイプロビューティ～』が協賛

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）が発売する大豆プロテイン『SOY PROTEIN beauty～ソイプロビューティ～』は、ソイプロビューティアンバサダーの西尾 樺菜さんが代表の「Beauty and Yoga studio KULAM」4周年記念イベントに協賛いたします。

イベント概要

日時2025年12月7日(日) 9:30-17:30

１. 9:30-11:00 「Inner Beauty Movement～ヨガ×ピラティス～」/青木 朋代 @tomoyo_yoga

２. 11:30-13:00 「Feel & Flow～ピラティスからはじまるフローヨガ～」/Michiko @sugimichi525

３.14:00-15:30 「マインドフルネスヨガ～呼吸にやすらぎ、気づきを育む～」 /Ryoco @ryoco_yoga

４.16:00-17:30 「セルフケアヨガ～Life is balance～」 /西尾 樺菜 @kana_yoga_smile

9:30-11:00 青木 朋代11:30-13:00 Michiko14:00-15:30 Ryoco16:00-17:30 西尾 樺菜



開催場所

Beauty and Yoga studio KULAM

大阪市鶴見区横堤4丁目11-6 アボスビル2F

イベント参加者様プレゼント

★KULAMオリジナル「Tシャツ」

★ソイプロテイン「ソイプロビューティ」

★DELIFAS!「スムージー」



イベント参加費

1class 4,000円 / KULAM(月謝)会員様 3,000円

2class -500円 / 3class -1,000円 / 4class -1,500円



イベント予約方法

お申し込みフォームからご予約ください。

https://forms.gle/CXhHHeYiHRzFMmSU6

※男女問わず、どなたでもご参加していただけます

※初心者の方、KULAM会員様以外もお気軽にご参加ください。

SOY PROTEIN beauty ソイプロビューティ

女性の美容と健康維持のための100％植物性のプロテイン。大豆ベースに人気のモリンガやアサイーを含んだ7つのスーパーフードを配合し、普段の食生活だけでは不足しがちな栄養素をバランスよく摂ることができます。きな粉風味で飲みやすく、女性に嬉しい冷え対策素材も入っているので体も温まります。さらにシナモン味・酒粕とコラボしたSAKE味も好評です。ソイプロビューティは美容と健康はもちろん、サスティナブルな健康食品として社会創造を意識して開発いたしました。女性のあした大賞2020受賞、ジャパンビューティアワード2021受賞、ソーシャルプロダクトアワード2022、2024受賞。

1食あたり（20ｇあたり）の栄養素

きな粉味/ 熱量：77.4kcal,たんぱく質：10.0ｇ,脂質：0.8ｇ,炭水化物：7.5ｇ,食塩相当量：0.2ｇ

シナモン味/ 熱量：65.0kcal,たんぱく質：10.1ｇ,脂質：0.6ｇ,炭水化物：7.6ｇ,食塩相当量：0.2ｇ

SAKE味/熱量：65.2kcal,たんぱく質：10.4ｇ,脂質：0.6ｇ,炭水化物：7.2ｇ,食塩相当量：0.2ｇ

ソイプロビューティ きな粉味・シナモン味・SAKE味

200g（約10食分）3,780円（税込） / 20g（1食分） 421円（税込）

12/7イベント参加者には きな粉味 または シナモン味をプレゼント予定