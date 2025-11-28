株式会社AbemaTV ビジネスディベロップメント本部 VP山田陸、第 13 回 Web グランプリの「Web人部門」において「Web人賞」を受賞

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、株式会社AbemaTV ビジネスディベロップメント本部 VPの山田陸が、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構が発表した第 13 回 Web グランプリの「Web人部門」において、「Web 人賞」を受賞したことをお知らせいたします。

このたび、山田陸が受賞した「Web 人賞」は、「人」にフォーカスした賞として、優れたウェブサイト、ウェブプロモーションにとどまらず、広くデジタルを活用したマーケティング、コミュニケーションなどの原動力となった人物にフォーカスをあて、その方の功績を讃えて贈られる賞です。有識者で構成される Web 人賞選考委員会による審査会、及びデジタルマーケティング研究機構 幹事会が審査員を務めています。今回は、「新しい未来の広告」の姿を模索しつづける新しい未来のテレビ「ABEMA」において、開発から運用まで内製でおこなっている独自の広告やタイアップが今後の広告主とメディアの新しい関係性に向けて持つ可能性を評価いただき、受賞に至りました。

今後も「ABEMA」では視聴者体験を大切にしながら、広告主と連携し、より効果的で自然な広告手法の実現を目指してまいります。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。