大人気ストリーマー『どぐら』『らっしゃー』『Biju』が777TOWN.netとコラボキャンペーンを開催！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2025年11月30日に大人気ストリーマーの『どぐら』『らっしゃー』『Biju』の3名によるパチスロ実戦生配信を実施いたします。これに伴いゲーム内では「ストリーマー配信記念キャンペーン」を開催いたします。

■『スマスロ 東京リベンジャーズ』生配信

大人気ストリーマーの『どぐら』『らっしゃー』『Biju』が777TOWN.netを使って『スマスロ 東京リベンジャーズ』をプレイ！

普段見ることのできない3名のパチスロ実況プレイをぜひお楽しみください！

●配信日：11月30日（日）21:00～(予定)

●配信URL

・『どぐら』：https://www.twitch.tv/ikoma_dogura

・『らっしゃー』：https://www.twitch.tv/rassya12

・『Biju』：https://www.twitch.tv/bijusan

■ストリーマー配信記念キャンペーン

配信を記念してゲーム内ではコラボキャンペーンを開催！777TOWN.netに『どぐら』『らっしゃー』『Biju』の特別店舗が登場！特別店舗は大人気機種の『スマスロ 東京リベンジャーズ』が大当り状態からスタートできる超激アツ仕様！さらに店舗内は全台最高設定！『スマスロ 東京リベンジャーズ』を思う存分お楽しみいただけます。

また、ゲームを楽しむのに最適なゲーム内アイテムの詰め合わせもプレゼント！アイテムを使って777TOWN.netの450機種以上あるパチンコ・パチスロを楽しみましょう！

この機会にぜひ777TOWN.netに有料登録してお楽しみください！

●期間：11月29日（土）0:00～12月4日（木）23:59

●詳細：https://www.777town.net/news/news_details_all_conts.jsp?NEWS_ID=28329&TAB=2(https://www.777town.net/news/news_details_all_conts.jsp?NEWS_ID=28329&TAB=2)

※ご参加には11月29日（土）0:00～12月1日（月）23:59の期間内に777TOWN.netへの有料会員登録が必要です。

【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】

・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）

・サービス利用料/形式：月額/遊び放題

※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円

パチンココース月額1,100円 （全て税込）

・配信プラットフォーム：パソコン

・公式サイト：http://www.777town.net/

・SNS：https://x.com/777town_net/

パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、450機種以上が

24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！

液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！

最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、

毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。