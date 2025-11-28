´¬Æ¬ÆÃ½¸¡¡ÃÓ¾å¾´¡ßº´Æ£Í¥¡Öº®ÌÂ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯¼£¤Î¹ÔÊý¤Ï¡×¡¿AERA 12·î1ÆüÈ¯Çä
12·î1Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤ÎAERA 12·î8ÆüÁýÂç¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢BE:FIRST¤ÎJUNON¤µ¤ó¡£½é¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWIND BREAKER¡×¤ËÄ©¤ó¤ÀÇØ·Ê¤ä¡¢¥°¥ëー¥×¤È¸Ä¿Í¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£AERAÉ½»æ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦éðÀî¼Â²Ö¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ÏÃÓ¾å¾´¤µ¤ó¤Èº´Æ£Í¥¤µ¤ó¤¬¡Öº®ÌÂ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯¼£¤Î¹ÔÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¶ÛµÞÂÐÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤¤Þ¤â¤Ê¤¯¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ÇÃæ¹ñ¤«¤éÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀè¹Ô¤¤äÂ¿ÅÞ²½¤¹¤ëÀ¯¼£¾õ¶·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼åÂÎ²½¤Ê¤Éº®ÌÂ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯¼£¤Î¾õ¶·¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£Ì©Ãå¼èºà¤ä¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¤è¤¯ÃÎ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤Ç¿ÍÊªÁü¤ËÇ÷¤ë¡Ö¸½Âå¤Î¾ÓÁü¡×¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ðー¥È ½©»³Îµ¼¡¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬µÞÀÂ¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î±Ç²è¤ò»£¤Ã¤¿ÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤È´ä°æ½ÓÆó¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤â¼ýÏ¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤¤¤ÞÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ë¥åー¥¹¤ä¤Û¤«¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤µ»ö¡¢Ï¢ºÜ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
É½»æ¡Ü¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§JUNON
BE:FIRST¤ÎJUNON¤µ¤ó¤¬¡¢AERAÉ½»æ¤ËÃ±ÆÈ¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¡×¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥È¥é¥¤¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ëJUNON¤µ¤ó¡£12·î5Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖWIND BREAKER¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ±éµ»¤Ë¤âÄ©Àï¡£±éµ»¤Ç¤Ï¡È½Ã¤Ã¤Ý¤µ¡É¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¤Âæ»ì¤òÌÜÀþ¤ä»ÑÀª¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ì¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÂê²Î¡ÖStay Strong¡×¤Îºî»ì¤âÃ´Åö¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¸¶ÅÀ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£éðÀî¼Â²Ö¤¬»£¤ê²¼¤í¤·¤¿É½»æ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÌÌ7¥Úー¥¸¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£»ïÌÌ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤òAERA DIGITAL¤Ç¸ø³«¡ª¡¡JUNON¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï»ïÌÌQR¥³ー¥É¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¬Æ¬ÆÃ½¸¡§º®ÌÂ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯¼£¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¿ÃÓ¾å ¾´¡ßº´Æ£ Í¥¡¡¶ÛµÞÂÐÃÌ
¾¼ÏÂ100Ç¯¡¦Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀ¯¼£Åª½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©¤ò¼ùÎ©¡£11·î¤Ë¤Ï½¢Ç¤´Ö¤â¤Ê¤¤¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤¬ÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÓ¾å¾´¤µ¤ó¤È¡¢ºî²È¤Ç¸µ³°Ì³¾Ê¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¤Îº´Æ£Í¥¤µ¤ó¤¬¶ÛµÞÂÐÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤¬¡Ö¹â»ÔÀûÉ÷¡×¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤È°Ý¿·¤Î´Ø·¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Ì±Ê¬Îö¤Î²ê¤äÆüÃæ´Ø·¸¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤«¤é¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤âÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î¾ÓÁü¡¡¥í¥Ðー¥È ½©»³Îµ¼¡¡Ê·Ý¿Í¡Ë
ÁÏ´©°ÊÍèÂ³¤¯¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿ー¥¸¥åÍó¡Ö¸½Âå¤Î¾ÓÁü¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Î¥í¥Ðー¥È ½©»³Îµ¼¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡½©»³¤µ¤ó¤¬¥½¥í¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¡£¼«¿È¤¬¹Í°Æ¤·¤¿²Í¶õ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤ÎÈ¯¸À¤ä³èÆ°¤òÄÉ¤¦ºîÉÊ¤ÏÆ°²è¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Å¸Í÷²ñ¤ä¥é¥¤¥Ö¡¢À¤³¦ÇÛ¿®¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤Ë¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¸½¾ì¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½©»³¤µ¤ó¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤Î¸»Àô¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½©»³¤µ¤ó¼«¿È¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ø¤ÎÍ£°ì¤ÎÇº¤ß¤È¤Ï¡©¡¡É¬¸«¤Ç¤¹¡ª
½éÂÐÃÌ¡§ÃÝÃæÄ¾¿Í¡ß´ä°æ½ÓÆó¡¡Ãæ»³ÈþÊæ¤ò¸ì¤ë
Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎµÞÀÂ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¡¢ÂåÉ½ºî¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµ¡¤Ë¡¢´ÆÆÄ2¿Í¤¬Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½é¤á¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ä°æ½ÓÆó¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤¿±Ç²è¡ÖLove Letter¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤ÏÊªÀÅ¤«¤ÊÇî»Ò¤È²÷³è¤Ê¼ù¤ÎÆóÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬·èÄêÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò·èÄê¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ÖÅìµþÆüÏÂ¡×¤Ç¤ÏÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤È´í¤¦¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï²ÉÌÛ¤Ç¥·¥ã¥¤¡¢¤Ç¤âNG¤¬¾¯¤Ê¤¯Âæ»ì¤ÎµÛ¼ýÎÏ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ»³¤µ¤ó¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È¹Ô¤Ã¤¿¥«¥é¥ª¥±¥Ðー¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥«¥ìーÅ¹¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬Á¯Îõ¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤¬¤¤¤Þ»×¤¦¤³¤È¤È¤Ï――¡£¤¼¤ÒÂÐÃÌ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Û¤«¤Ë¤â
¡¦¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡×Åê¹Æ¤Ë¥É¥ó¾®À¾¤µ¤ó¤¬³å¡ª
¡¦¤¿¤Ã¤¿1¥«·î¤Ç¤Ï¡Ö¼«Î©¡×¤Ç¤¤Ê¤¤¡¡¡Ö¼«Î©½àÈ÷¥Ûー¥à¡×°ÑÂ÷Èñ¤¬ÂçÉý¸º³Û
¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡È±É¸ÏÀ¹¿ê¡É¡©¡¡¡Ö¥¼¥¯¥·¥£±ï·ë¤Ó¡×¤¬Íè½Õ¥¯¥íー¥º
¡¦12·î¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÏÆâÍÆ¤¬½¼¼Â¡¡¡ÖÍ¥ÂÔÊÛ¸î»Î¡×¥ª¥¹¥¹¥áÌÃÊÁ
¡¦Âç¿Í¤â¥Ï¥Þ¤ë¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×¤ª¤â¤Á¤ã¡¡»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó780²¯±ß
¡¦·ì¤ä²È¤è¤ê¤â·Ý¤ò·Ò¤°ÀÕÌ³¡¡½÷·Á½êºî»ØÆ³¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼°íÂÀÏº¤¬¸ì¤ë¡Ö¹ñÊõ¡×
¡¦¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¡ßMEGUMI¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤ÏÄ©Àï¡×
¡¦À¤³¦¼ÍÈ´¤¤¤¿×ÂÀ±Î®¤·¡¡¹ñºÝ¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖHIPA¡×¤ÇÆüËÜ¿Í¼Ì¿¿²È¤¬Æþ¾Þ
¡¦¡ÎÏ¢ºÜ¡Ï¸þ°æ¹¯Æó¤¬³Ø¤Ö¡¡ÇòÇ®¥«¥á¥é¥ì¥Ã¥¹¥ó
¡¦¡Î¥È¥Ã¥×¤Î¸»Î®¡Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡°æ¾å Î¼²ñÄ¹
¡¦Ï¢ºÜ¡Î¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ï¼¸¤ë#02 ¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¿²´é¤ò¸«¤Æ¸å²ù
¡¦¡Î½÷À¡ßÆ¯¤¯¡Ï½÷Àµ¯¶È²È¤ÎÊÉ
¡¦¡Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¾ì¡ÏË§º¬µþ»Ò¡¡¸åÊÔ
¡¦¡Îeyes¡ÏÆâÅÄ ¼ù¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¤ß¤«¤³
¡¦º´Æ£ Í¥¤Î¼ÂÁ©¥Ë¥åー¥¹½Î
¡¦ÉðÅÄº½Å´¡Îº£½µ¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¡Ï
¡¦ÅÄÆâ ³Ø¤Î·ÐºÑ¤Î¥ß¥«¥¿
¡¦¥¸¥§ー¥ó¡¦¥¹ー¤ÎÀèÆü¡¢¤ªÌÜ¤Ë³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ
¡¦¡Î¤¢¤¿¤·¥ó¤Á¡Ï¤±¤é¤¨¤¤¤³
¡¦¸á¸å3»þ¤Î¤·¤¤¤¿¤±.ÁêÃÌ¼¼
¡¦² ¾»Ç·¤Îº£½µ¤ÎÇ¤·¤ã¤¢¤·¤ã¤¢
¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å5»þ¤«¤éÌó30Ê¬´Ö¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@aera_net¡Ë¤Ç¡¢ºÇ¿·¹æ¤ÎÆÃ½¸¤äÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö#¥¢¥¨¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
AERA¡Ê¥¢¥¨¥é¡Ë2025Ç¯12·î8ÆüÁýÂç¹æ
ÆÃÊÌÄê²Á¡§650±ß¡ÊËÜÂÎ591±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXF1SFHZ