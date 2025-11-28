日立社会情報サービスは、「協業のチャンスを掴み取れ！大手企業・自治体によるリバースピッチ in 大阪 Vol.4」に参加しました

株式会社日立社会情報サービス

株式会社日立社会情報サービスは、2025年10月22日（水曜日）、NTT西日本株式会社（以下、NTT西日本）が運営するオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE（クイントブリッジ）」にて開催されたイベント「協業のチャンスを掴み取れ！大手企業・自治体によるリバースピッチ in 大阪 Vol.4」に参加しました。

本イベントは、大手企業や自治体が自らの課題やニーズをリバースピッチ形式で直接発信し、社会課題や技術革新をテーマに、参加企業との連携を促進し、事業成長の加速を図るものです。

https://www.hitachi-sis.co.jp/events/251022_02.html?utm_source=nr&utm_medium=nr251128&utm_campaign=event(https://www.hitachi-sis.co.jp/events/251022_02.html?utm_source=nr&utm_medium=nr251128&utm_campaign=event)

当社は、社会課題の解決や新たな価値創出に向けて、社内外の多様なステークホルダーとともに取り組む共創活動を推進しています。今回のイベント参加では、観光分野における課題やニーズを共有し、参加企業や自治体とともに新たな共創の可能性を探ることを目的にリバースピッチへ登壇し、取り組みたいビジネスモデルや仮説、自社の強みや連携ニーズを発信しました。

今後も当社は、このような取り組みを継続し、ビジネスパートナーやディスカッションパートナーの獲得、多様な参加者とのネットワーキングを通じて、新たな共創の種を見つけることをめざしてまいります。

出展概要

講演内容

QUINTBRIDGEとは

リバースピッチ登壇の様子多くの方に関心をお寄せいただきました[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5268/table/238_1_bc790be07c1dd4c4708320039b3a3c60.jpg?v=202511290526 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/5268/table/238_2_c10fae00bfafa90a3bbba2ba0b5f8a9b.jpg?v=202511290526 ]

QUINTBRIDGE（クイントブリッジ）は、NTT西日本が運営するオープンイノベーション施設です。企業・スタートアップ・自治体・学生などが自由に交流し、それぞれの思いやアセットを共有しながら共創を進め、実社会での活用をめざします。

会員とともに社会課題の解決と未来社会の創造を成し遂げ、ウェルビーイングが実感できる社会を実現することを目的としています。

https://www.quintbridge.jp/

関連リンク

当社の共創の取り組み(https://www.hitachi-sis.co.jp/sustainability/kyousou/?utm_source=nr&utm_medium=nr251128&utm_campaign=event)（当社Webサイトへ）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社日立社会情報サービス コミュニケーション戦略部 広報グループ [担当：照屋、森崎]

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番3号 大森ベルポートD館17階

問い合わせフォーム(https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr251128&utm_campaign=event)

