「下着でこんなに変わるんだ」が東京でも体験できる！自分にぴったりの下着を見て・試して・購入できる、HEAVEN Japanポップアップショップを有楽町マルイにて11/28～12/11まで開催。

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は11月28日（金）～12月11日（木）の期間中、有楽町マルイにて、適正下着のフィッティング体験ができるポップアップショップを開催します。

私たちの調査では、女性の約8割が間違ったサイズのブラを着けています。その一因として、お母さんや友達にも相談しづらく、下着の知識を身につける機会がないまま思春期を迎えてしまい"なんとなく"でブラジャーを選び、そのまま知識がアップデートされていないことが挙げられます。

HEAVEN Japanではそれぞれの女性のお悩みやなりたい理想、体形や肉質に合う下着を提案できるよう自社で商品の企画・開発を行っています。またオンラインでも下着のプロにアドバイスを受けられるサービスや、無料で交換・返品できるサービスを展開しています。

東京・大阪で2店舗を展開する「HEAVEN Japan 試着体感サロン」では、お客様ごとにカウンセリングを行いながら、それぞれの方にぴったりな下着のご提案を行っています。

もっと多くの方に、実際にプロに相談しながら着け心地や体形の変化を体験できる場を作り、自分にぴったり合った下着を着ける人を増やしたいという想いから、お客様からのご要望の声が多かった横浜・東京・大阪・名古屋・博多につづき、東京で3度目となるポップアップショップを開催する運びとなりました。

下着の専門家のアドバイスをもらいながら、見て・試して・購入できる！

今回のポップアップショップでは、シリーズ累計80万本突破の看板商品「元祖脇肉キャッチャー」はもちろん、「ビスチェリーナ」や「シン・胸不二子ブラ」といった人気商品ばかり6アイテムをご用意。サイズ展開はC65～M100までの73サイズで、お悩みや体型に合わせてぴったりの商品の効果を実際に体験していただくことができます。

2026年春夏新作展示会も同時開催！

12月4日からはポップアップショップ内で、HEAVEN Japanの2026年春夏新作展示会も同時開催します。ご来場者様には2026年春夏カタログを先行配布いたします。

新色や新商品をいち早くチェックしていただける機会となりますので、ぜひお越しください。

災害時の下着の備えについて発信する防災コーナー設置

お客様へのアンケートで防災バッグに下着を備えている方が少ないことがわかりました。

同社は2022年より自社HPやSNSを通じて啓発活動を行ってきました。今回の「防災下着コーナー」では、アンケート結果をパネルで紹介するほか、避難時に役立つ洗濯方法を体験できるコーナーを設置し、「防災下着セット」の販売と防災バッグにおける下着の備えの大切さを来場者にお伝えします。

ご予約なしでふらっと立ち寄って、気軽にフィッティング！

HEAVEN Japanのプロアドバイザーに、ぴったり合う商品やサイズのアドバイスがもらえる今回のポップアップショップ。所有時間は15分～20分なので、お買い物の合間に気軽にお試しいただくことができます。※混雑時は整理券を配布いたします。

私たちはこれからも、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。

開催概要

日程：2025年11月28日（金）～12月11日（木）

場所：有楽町マルイ 4階 カレンダリウムD12

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目7-1

営業時間：午前11時～午後8時

※最終日は午後6時最終受付、午後7時閉店とさせていただきます。

ポップアップショップ詳細：https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/salon?=popup

＜参考URL＞

HEAVEN Japan 試着体感サロン

https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/salon

HEAVEN Japan オンラインショップ

https://shop.heaven-jp.co.jp/

株式会社HEAVEN Japan（コーポレートサイト）

https://heaven-jp.co.jp/