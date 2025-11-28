MUSINSAの「モンスターセール」、日本取引額が過去最高を更新！前シーズン比2.8倍に急成長

株式会社 MUSINSA JAPAN

韓国発のファッションプラットフォーム「MUSINSA（ムシンサ）」は、2025年11月16日（日）から開催したブラックフライデーキャンペーン「MONSTER SALE（モンスターセール）」において、日本地域の取引額が前シーズン（2025年SSモンスターセール）比で約2.8倍（+184%）に拡大し、過去最高実績を記録したことを発表します。

MUSINSAは、約4,000ブランドが参加した今年最大規模のブラックフライデーイベント「モンスターセール」を11月16日から11月26日まで開催しました。 日本市場においては、Kファッションへの関心が「トレンド消費」から「日常的な購買」へと定着しつつある中、今回のセール期間中の累計取引額は、昨年同時期の「24FWモンスターセール」と比較して+148%、直近の「25SSモンスターセール」と比較しても+184%を記録し、堅調な成長を見せています。

特に、セール期間中のキャンペーン特設ページへの1日平均訪問者数は、前シーズン比で3倍以上に急増しました。ストア全体の1日平均訪問者数も13万人を記録するなど、Kファッションに対する日本のお客様の熱量の高さを確認することができました。

10月のポップアップによるO2Oシナジーと「日本限定施策」が成長を牽引

今回の成長の背景には、10月に東京・渋谷で開催された「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025」によるO2O（Online to Offline）シナジー効果があります。実際、同ポップアップストアには24日間で約8万2000人が来場しました。このオフラインでの接点がオンラインストアへの流入を加速させ、10月の「MUSINSA Global Store」日本地域の取引額は、前年同月比で約5倍（+400%）に急成長しました。

今回のモンスターセールでは、同ポップアップストアを通じて日本の顧客に直接紹介された「Matin Kim」、「MUCENT」、「MUSINSA STANDARD WOMAN」などが堅調なセールスを記録しており、オフラインでの接点がオンラインの売上拡大に直結したことが証明されました。

また、日本のお客様限定で実施した「関税100％ポイント還元イベント」や、総額100万円分のプロモーションコードを配布するSNSイベントが、新規顧客の流入と購買決定を強力に後押ししました。

配送体験の向上も奏功

顧客体験（UX）の面では、対象ブランドの商品が最短3日で届く「スピード配送」（関税・消費税無料）も取引額の成長に寄与しました。特に財布・小物類を展開する「Fennec」や、「CRANK」、「RONRON」といったブランドで利用が拡大し、海外商品特有の「配送待ち時間」のストレスを解消したことで、顧客満足度の向上につながりました。

MUSINSAは、今回のモンスターセールで得られた成果とデータを基に、日本の顧客嗜好に合わせた商品キュレーションの精度をさらに高めてまいります。また、オンラインとオフラインの双方で、韓国ファッションの魅力をより身近に、より快適に楽しめる環境を整えてまいります。

MUSINSAについて

「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の一つとして世界的に注目されています。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開しています。MUSINSA STOREは2022年にグローバルストアも開設し、日本を含む世界13地域でサービスを展開しています。 ファッション・コミュニティ・コマースを融合した独自のエコシステムを基盤に、韓国ファッションのグローバルな発展と新しいカルチャーの創造に取り組んでいます。

■事業内容について

●「MUSINSA STORE」

韓国最大のファッション関連のeコマースで、1万以上のファッションブランドが登録。最先端の韓国ファッション、ソウルファッションを網羅的にキュレーション。カジュアル、ストリート、コンテンポラリーからラグジュアリー、スポーツ、ビューティーまで、幅広いファッションスタイルやトレンドを提案。厳選されたファッションブランドを取り揃え、性別や年齢を問わず、魅力的な顧客体験を提供。

●「MUSINSA STUDIO」

若手ファッションブランドの成長を支援するための、ファッション業界専用のシェアオフィス。

●「29CM」

女性顧客向けファッション＆ライフスタイルセレクトショップ。

●「soldout」

限定発売したスニーカーを再販する限定版専用マーケット。

●「MUSINSA STANDARD」

「MUSINSA」が自社で展開するモダンベーシックカジュアルウェアブランド。

●「Oddtype（オッドタイプ）」

MUSINSAが自社で展開するフレームレスビューティーブランド。

●「WHIZZY (ウィッチ)」

自分だけの個性を新しく定義し、自由に表現することをサポートするヤングビューティーブランド。

MUSINSAの由来

2001年に靴とファッションを愛する人たちが集まるオンラインコミュニティを開設。MUSINSA（ムシンサ）は「ムジンジャン・シンバル・サジン・マヌンゴッ（무진장 신발 사진 많은 곳）」の頭文字で、「ものすごく靴の写真が多いところ」との意味を持つ。