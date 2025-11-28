株式会社AN、タイ製アロマブランド『Thai Herb Stories』と協業でFOOD＆TIME ISETAN OFUNAにてPOP UPを開催！

株式会社AN

「みんなが自由にやりたい仕事を持ち、その人なりのライフスタイルが叶う “AN-NORMAL”をつくっていく」ことを理念に、サロン・セレクトショップ・飲食の3つの事業を通して、人と社会が対等に尊重し合う関係性と、持続可能なライフスタイルを提案する株式会社AN（新宿区、代表：向山かおり）は、運営するセレクトショップ『Nature（ナチュール）』がアロマブランド『Thai Herb Stories』（Frejona Co., Ltd.／代表：田中なな）と協業し、2025年12月4日(木)よりFOOD＆TIME ISETAN OFUNAにてPOP UPを開催することをお知らせいたします。NatureはThai Herb Storiesを日本で唯一取り扱っているショップであり、これまでも共にタイハーブを使用した天然アロマブランドの普及に努めてきました。そしてこの度、Thai Herb Storiesの代理販売企業としてPOP UPを開催し、さらにタイアロマの魅力を多くの方にお届けします。

『Nature（ナチュール）』公式HP：https://nature-ethical-store.com/home/

『Thai Herb Stories』公式HP：https://thaiherbstories.com/

出店期間：2025年12月4日(木)～7日(日) 10:00～19:00

FOOD＆TIME ISETAN OFUNA 公式ページ：https://www.isetan.mistore.jp/common/foodtime-ofuna.html

■FOOD＆TIME ISETAN OFUNA COLLECTION 2025

「横浜市経済局」主催の横浜女性起業家COLLECTION 2025にて、2025年7月に横浜コレクション採択を受け、2025年9月に横浜市役所の展示会に出展された『Thai Herb Stories』。

東南アジアで最もエネルギッシュといわれる微笑みの国、タイに昔から根付くタイハーブの豊かな恵みをアロマにして提供します。

開催場所：FOOD＆TIME ISETAN OFUNA 1階エスカレーター脇

■商品ラインナップ

ロールオンマッサージオイル・グロー

女性に寄り添う香り

ゼラニウム、クラリセージ、カフィライム（こぶみかん）の包み込むような優しい香り。女性ならではの不安定な気持ちの時期に。

こんなときにおすすめ

・ベッドタイム

・ゆらぎを感じたとき

10ml

4,400円（税込）

■ Nature -ナチュール アロマ&ギフトショップ 新宿高田馬場について

「アロマとていねいな暮らし」がコンセプトのセレクトショップで、お客様やお客様の大切な人だけでなく地球や生産者に至るまで、美しく健康的なライフスタイルを提案します。

お客様に最適な香りをご提案できるよう、全スタッフがアロマの専門資格「アロマオイル士」を取得しています。「香り選びに不安がある」「初めてで分からない」という方も、どうぞ安心してご来店ください。専門知識と温かい接客で、心地よい時間をご提供いたします。

住所：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目31-8 ダイカンプラザ2F

TEL：03-6323-3991

URL：https://nature-ethical-store.com

■ 株式会社AN（アン）について

株式会社ANは2018年に設立後、「個人の可能性を広げ、価値観でつながるコミュニティと仕事・事業をつくること」を企業ミッションとし、新宿にてビストロ経営、日用品、雑貨品の販売及び卸売・美容室の経営を行っています。SDGsへの取り組みを始め、体に優しいナチュラルワインと医食同源の沖縄料理のビストロや、エシカルな日用品を取り扱うセレクトショップなどを通じて、みんなが自由にやりたい仕事を持ちその人なりのライフスタイルが叶う『AN-NORMAL（アンノーマル）』をつくっていく活動に日々取り組んでいます。

会社名：株式会社AN

所在地：東京都新宿区大久保1-10-22

設立：2018年2月15日

代表者：向山かおり

（経歴・日常ブログ：https://note.com/ethical10819）

コーポレートサイト：http://an-k.co.jp/home/

取扱い業種：飲食店・ビストロ経営、日用品、雑貨品の販売及び卸売・美容室の経営