株式会社セットジャパンコーポレーション、Instagram運用ツール「SNSスケット」の代理販売を開始

株式会社セットジャパンコーポレーション

株式会社セットジャパンコーポレーション（代表取締役：中尾 孝二）は、株式会社カプセル（代表取締役：小濱 季史）が提供するInstagram運用ツール「SNSスケット」の代理販売を開始いたしました。「SNSスケット」は、フォロワー5万人以上のアカウント運用に実際に使用されているプロ向けツールで、運用効率化・最適化・工数削減を支援します。プランに応じてコンサルティング支援も提供されており、ツール利用にとどまらず、実務に根ざした運用改善を実現します。

■背景

SNS運用に課題を抱える企業は増加しており、

「人手不足」「何が最適かわからない」「運用に割く時間がない」といった悩みが一般的になっています。特にInstagramはアルゴリズムの変化が早く、最新トレンド・分析・改善サイクルを継続できる体制構築が求められています。

このような状況を踏まえ、企業のSNS運用を支援するために制作されたのが「SNSスケット」です。

■SNSスケットとは（サービス説明）

SNSスケットは、株式会社カプセルが提供するInstagram運用ツールで以下の特徴を備えています。

AIによる#タグ生成DMチャットボット競合アカウント分析レポート出力ダッシュボードコンサルティング支援

■SNSのプロが運用をサポート！

SNSスケットでは、プランに応じてコンサルティングサービスを利用できます。

多くの企業でSNSマーケティング支援を行ってきたSNS運用のプロが、実際に運用アカウントを拝見し、集客につなげるための改善・運用を実施します。

■会社概要

企業名：株式会社セットジャパンコーポレーション

住所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング11F

代表取締役：中尾孝二

コーポレートサイト：https://www.setjapan.co.jp

■お問い合わせ先

サービス詳細やご相談については、以下よりお気軽にお問い合わせください。

E-mail：shinmura@setjapan.co.jp