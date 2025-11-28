株式会社セットジャパンコーポレーション、Instagram運用ツール「SNSスケット」の代理販売を開始
株式会社セットジャパンコーポレーション
■背景
■SNSスケットとは（サービス説明）
AIによる#タグ生成
DMチャットボット
競合アカウント分析
レポート出力
ダッシュボード
コンサルティング支援
■SNSのプロが運用をサポート！
SNSスケットでは、プランに応じてコンサルティングサービスを利用できます。
■会社概要
企業名：株式会社セットジャパンコーポレーション
■お問い合わせ先
サービス詳細やご相談については、以下よりお気軽にお問い合わせください。
株式会社セットジャパンコーポレーション（代表取締役：中尾 孝二）は、株式会社カプセル（代表取締役：小濱 季史）が提供するInstagram運用ツール「SNSスケット」の代理販売を開始いたしました。「SNSスケット」は、フォロワー5万人以上のアカウント運用に実際に使用されているプロ向けツールで、運用効率化・最適化・工数削減を支援します。プランに応じてコンサルティング支援も提供されており、ツール利用にとどまらず、実務に根ざした運用改善を実現します。
■背景
SNS運用に課題を抱える企業は増加しており、
「人手不足」「何が最適かわからない」「運用に割く時間がない」といった悩みが一般的になっています。特にInstagramはアルゴリズムの変化が早く、最新トレンド・分析・改善サイクルを継続できる体制構築が求められています。
このような状況を踏まえ、企業のSNS運用を支援するために制作されたのが「SNSスケット」です。
■SNSスケットとは（サービス説明）
SNSスケットは、株式会社カプセルが提供するInstagram運用ツールで以下の特徴を備えています。
AIによる#タグ生成
DMチャットボット
競合アカウント分析
レポート出力
ダッシュボード
コンサルティング支援
■SNSのプロが運用をサポート！
SNSスケットでは、プランに応じてコンサルティングサービスを利用できます。
多くの企業でSNSマーケティング支援を行ってきたSNS運用のプロが、実際に運用アカウントを拝見し、集客につなげるための改善・運用を実施します。
■会社概要
企業名：株式会社セットジャパンコーポレーション
住所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング11F
代表取締役：中尾孝二
コーポレートサイト：https://www.setjapan.co.jp
■お問い合わせ先
サービス詳細やご相談については、以下よりお気軽にお問い合わせください。
E-mail：shinmura@setjapan.co.jp