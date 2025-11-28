「リノベーションまちづくり講演会」12/17（水）開催！

伊東市役所

＜大歓迎！！！！！＞

★何か始めてみたい

★まちを良くしたい

★アイディアがある

全国各地で、空き店舗・空き家や地域資源（人・歴史・文化）を活かして、エリア価値を上げていく「リノベーションまちづくり」が進んでいます。伊東市でも本年度からこの取り組みがスタート。今回の講演会は、その具体的な実践事例を学ぶ講演会です。これからの時代は、どうまちを見立て、どんなアクションをすることが必要なのか。全国各地でまちづくりを実施しているワークヴィジョンズの西村浩さんと共に、伊東の未来を考えよう。ぜひご参加ください。

【開催日時】 令和７年１２月１７日（水） 午後６時３０分から午後８時３０分まで

【場 所】 生涯学習センターひぐらし会館３階ホール

【参 加 費】 無料

【定 員】 １５０人

【申込方法】

以下のロゴフォームからお申し込みください。

申込フォーム(https://logoform.jp/form/zH8x/1320650)

二次元バーコードからロゴフォームでの申込みはこちら

【主催・企画・問い合わせ先】

主催：静岡県

企画：株式会社リノベリング

問い合わせ先：伊東市産業課 電話：0557-32-1734