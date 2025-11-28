「リノベーションまちづくり講演会」12/17（水）開催！
伊東市役所
＜大歓迎！！！！！＞
★何か始めてみたい
★まちを良くしたい
★アイディアがある
全国各地で、空き店舗・空き家や地域資源（人・歴史・文化）を活かして、エリア価値を上げていく「リノベーションまちづくり」が進んでいます。伊東市でも本年度からこの取り組みがスタート。今回の講演会は、その具体的な実践事例を学ぶ講演会です。これからの時代は、どうまちを見立て、どんなアクションをすることが必要なのか。全国各地でまちづくりを実施しているワークヴィジョンズの西村浩さんと共に、伊東の未来を考えよう。ぜひご参加ください。
【開催日時】 令和７年１２月１７日（水） 午後６時３０分から午後８時３０分まで
【場 所】 生涯学習センターひぐらし会館３階ホール
【参 加 費】 無料
【定 員】 １５０人
【申込方法】
以下のロゴフォームからお申し込みください。
申込フォーム(https://logoform.jp/form/zH8x/1320650)
二次元バーコードからロゴフォームでの申込みはこちら
【主催・企画・問い合わせ先】
主催：静岡県
企画：株式会社リノベリング
問い合わせ先：伊東市産業課 電話：0557-32-1734