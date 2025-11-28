「リノベーションまちづくり講演会」12/17（水）開催！

＜大歓迎！！！！！＞


★何か始めてみたい


★まちを良くしたい


★アイディアがある



全国各地で、空き店舗・空き家や地域資源（人・歴史・文化）を活かして、エリア価値を上げていく「リノベーションまちづくり」が進んでいます。伊東市でも本年度からこの取り組みがスタート。今回の講演会は、その具体的な実践事例を学ぶ講演会です。これからの時代は、どうまちを見立て、どんなアクションをすることが必要なのか。全国各地でまちづくりを実施しているワークヴィジョンズの西村浩さんと共に、伊東の未来を考えよう。ぜひご参加ください。



【開催日時】　令和７年１２月１７日（水）　午後６時３０分から午後８時３０分まで



【場　　所】　生涯学習センターひぐらし会館３階ホール



【参 加 費】 無料



【定　　員】　１５０人



【申込方法】


　以下のロゴフォームからお申し込みください。


　 申込フォーム(https://logoform.jp/form/zH8x/1320650)



　二次元バーコードからロゴフォームでの申込みはこちら　








【主催・企画・問い合わせ先】


　主催：静岡県


　企画：株式会社リノベリング


　問い合わせ先：伊東市産業課　電話：0557-32-1734


　