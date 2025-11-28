東北発ICTスタートアップが登壇する「SPARK!TOHOKU2025 Startup Pitch」開催のご案内

エイチタス株式会社

エイチタス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：原 亮／小澤 剛）は、東北発ICTスタートアップが登壇するピッチイベント「SPARK!TOHOKU StartupPitch2025」（2025年12月5日(金)開催/主催：SPARK!TOHOKU実行委員会）を、SPARK!TOHOKU実行委員会の一員として開催し、エイチタス代表の原亮がMCとして登壇します。

「SPARK!TOHOKU2025 Startup Pitch」とは

SPARK!TOHOKU2025 Startup Pitchロゴ

SPARK!TOHOKU2025 Startup Pitchは、東北発ICTスタートアップ創出・育成のため、東北の自治体・大学・企業・金融機関等の連携により開催している学生・若手起業家向けのピッチイベントです。総務省及び国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が主催する 全国規模のピッチイベント「起業家甲子園」(学生部門)､「起業家万博」(若手起業家部門)の東北連携大会として開催します。

最優秀賞に相当する「NICT賞」を受賞すると、2026年3月に開催される「起業家甲子園」「起業家万博」への出場権を獲得することができます。

SPARK!TOHOKU2025 Startup Pitch開催概要

昨年度開催「SPARK!TOHOKU2024 Startup Pitch」の様子日時・会場

■日時:令和7年12月5日(金)13時から17時まで

■場所: スマートイノベーションラボ(SIL)仙台

（仙台市青葉区中央4丁目4番19号 アーバンネット仙台中央ビル4階）

＊観覧はオンラインとなります／会場への来場は出場者・関係者のみとなります

出場者

■学生部門（起業家甲子園）

１.梅津 彩果（杜のシカシカ）「Properio AI」

２.能勢 航羽（株式会社StoD）「作りたいアプリ、作ったことがある人に頼める Gitty」

３.服部 悠大（BearBell）「安全から共生へ 動物目撃情報共有プラットフォーム『クマップ』」

４.予備Pitch出場枠1者

＊1:予備Pitch：学生部門の一次審査（書面審査）の結果を踏まえ、上記出場者に次ぐ複数者を対象に、大会当日の午前中に同会場にて「予備Ｐｉｔｃｈ」（非公開）を開催します。

■若手起業家部門（起業家万博）

１.五十嵐 理香（株式会社 築）「建設用3Dプリンターによる課題解決」

２.奥山 彪太郎（株式会社LaboRobo）「LabCraft － 誰もが実験自動化装置を操作できるようにする横断型OS」

３.佐藤 一宏（Tonalyca株式会社）「Tonalyca Voice Intelligence Platform」

４.下川 大輝（株式会社AILE）「日常に溶け込む健康診断 - フレイル予測AIによる身体機能の可視化」

審査員

庄子 素史 氏（ 株式会社CS-C 取締役COO ローカルビジネス事業本部長）

保科 剛 氏（株式会社T 代表取締役）

下里 健二 氏（スパークル株式会社 ベンチャーキャピタリスト）

小島 一晃 氏（一般社団法人EO North Japan/株式会社小島洋酒店 専務取締役）

＊庄子氏、保科氏は、NICT ICTメンタープラットフォーム メンターとして参加

＊同メンターは、本ピッチイベント終了後、NICT賞を受賞者に対して、起業家万博・甲子園出場に向けたメンタリング支援を担当します。

各賞（予定）

NICT賞（最優秀賞）

東北総合通信局長賞（次点賞）

仙台市長賞

EO North Japan 賞

YUI NOS 賞

NTT ドコモ賞

KDDI 賞

三菱ＵＦＪ銀行賞

生活協同組合連合会コープ東北サンネット賞

ＪＩＣＴ賞

オンラインでの一般観覧について

一般の観覧はオンライン配信より参加することができます。観覧ご希望の方は、12月1日（月）までに下記フォームからお申込みください。なお、参加人数に上限があります。

観覧方法の詳細については、開催日3日前までに事務局よりメールでご案内いたします。メールが届かない場合は下記連絡先までご連絡ください。

＜観覧に関するお問い合わせ先＞

東北総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課

suishin-toh/atmark/ml.soumu.go.jp

（注）スパムメール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています

SPARK!TOHOKU実行委員会について

主催するSPARK!TOHOKU実行委員会は、スタートアップ育成の領域で活動をする自治体、各種団体、企業等が自発的に集まって結成された集まりです。総務省 東北総合通信局が事務局を務め、地域や官民の垣根を超えて活動を展開しています。