東北発ICTスタートアップが登壇する「SPARK!TOHOKU2025 Startup Pitch」開催のご案内
エイチタス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：原 亮／小澤 剛）は、東北発ICTスタートアップが登壇するピッチイベント「SPARK!TOHOKU StartupPitch2025」（2025年12月5日(金)開催/主催：SPARK!TOHOKU実行委員会）を、SPARK!TOHOKU実行委員会の一員として開催し、エイチタス代表の原亮がMCとして登壇します。
SPARK!TOHOKU2025 Startup Pitchロゴ
「SPARK!TOHOKU2025 Startup Pitch」とは
SPARK!TOHOKU2025 Startup Pitchは、東北発ICTスタートアップ創出・育成のため、東北の自治体・大学・企業・金融機関等の連携により開催している学生・若手起業家向けのピッチイベントです。総務省及び国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が主催する 全国規模のピッチイベント「起業家甲子園」(学生部門)､「起業家万博」(若手起業家部門)の東北連携大会として開催します。
最優秀賞に相当する「NICT賞」を受賞すると、2026年3月に開催される「起業家甲子園」「起業家万博」への出場権を獲得することができます。
昨年度開催「SPARK!TOHOKU2024 Startup Pitch」の様子
SPARK!TOHOKU2025 Startup Pitch開催概要日時・会場
■日時:令和7年12月5日(金)13時から17時まで
■場所: スマートイノベーションラボ(SIL)仙台
（仙台市青葉区中央4丁目4番19号 アーバンネット仙台中央ビル4階）
＊観覧はオンラインとなります／会場への来場は出場者・関係者のみとなります
出場者
■学生部門（起業家甲子園）
１.梅津 彩果（杜のシカシカ）「Properio AI」
２.能勢 航羽（株式会社StoD）「作りたいアプリ、作ったことがある人に頼める Gitty」
３.服部 悠大（BearBell）「安全から共生へ 動物目撃情報共有プラットフォーム『クマップ』」
４.予備Pitch出場枠1者
＊1:予備Pitch：学生部門の一次審査（書面審査）の結果を踏まえ、上記出場者に次ぐ複数者を対象に、大会当日の午前中に同会場にて「予備Ｐｉｔｃｈ」（非公開）を開催します。
■若手起業家部門（起業家万博）
１.五十嵐 理香（株式会社 築）「建設用3Dプリンターによる課題解決」
２.奥山 彪太郎（株式会社LaboRobo）「LabCraft － 誰もが実験自動化装置を操作できるようにする横断型OS」
３.佐藤 一宏（Tonalyca株式会社）「Tonalyca Voice Intelligence Platform」
４.下川 大輝（株式会社AILE）「日常に溶け込む健康診断 - フレイル予測AIによる身体機能の可視化」
審査員
庄子 素史 氏（ 株式会社CS-C 取締役COO ローカルビジネス事業本部長）
保科 剛 氏（株式会社T 代表取締役）
下里 健二 氏（スパークル株式会社 ベンチャーキャピタリスト）
小島 一晃 氏（一般社団法人EO North Japan/株式会社小島洋酒店 専務取締役）
＊庄子氏、保科氏は、NICT ICTメンタープラットフォーム メンターとして参加
＊同メンターは、本ピッチイベント終了後、NICT賞を受賞者に対して、起業家万博・甲子園出場に向けたメンタリング支援を担当します。
各賞（予定）
NICT賞（最優秀賞）
東北総合通信局長賞（次点賞）
仙台市長賞
EO North Japan 賞
YUI NOS 賞
NTT ドコモ賞
KDDI 賞
三菱ＵＦＪ銀行賞
生活協同組合連合会コープ東北サンネット賞
ＪＩＣＴ賞
オンラインでの一般観覧について
一般の観覧はオンライン配信より参加することができます。観覧ご希望の方は、12月1日（月）までに下記フォームからお申込みください。なお、参加人数に上限があります。
観覧方法の詳細については、開催日3日前までに事務局よりメールでご案内いたします。メールが届かない場合は下記連絡先までご連絡ください。
＜観覧に関するお問い合わせ先＞
東北総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課
suishin-toh/atmark/ml.soumu.go.jp
（注）スパムメール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています
SPARK!TOHOKU実行委員会について
主催するSPARK!TOHOKU実行委員会は、スタートアップ育成の領域で活動をする自治体、各種団体、企業等が自発的に集まって結成された集まりです。総務省 東北総合通信局が事務局を務め、地域や官民の垣根を超えて活動を展開しています。