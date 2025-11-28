PXC株式会社

Corporate Promotion DX CompanyのPXC株式会社(https://pxc.co.jp/)は、このたび、事業シナジーの見込める複数の事業会社および当社の執行役員等、当社の今後の成長を牽引する個人を引受先とする 第三者割当増資により9,900万円の資金調達を完了したことをお知らせいたします。

■代表取締役 菅野 健一のコメント

今回の資金調達は、M&Aや人材獲得を通じてサービスラインナップをさらに充実させ、当社の成長を一段と加速させるためのものです。今後もお客様の課題に真摯に向き合い、より高い価値を提供できる企業へと進化してまいります。

本社：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

Webサイト： https://pxc.co.jp/

代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育

事業内容：

ハンソクエスト事業グループ：セールスプロモーションのDX化/セールスプロモーションに関連する企画、デザイン、制作、及び運営販促物の企画、製造/キャラクターグッズの企画、製作、販売に関する事業/EC事業

AMAIZIN事業グループ：AIを活用したデジタルマーケティング事業/クラウドワーカーエンパワーメント事業