PXC株式会社、第三者割当増資により9,900万円の資金調達を実施し、さらなる事業成長へ
本社：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階
Corporate Promotion DX CompanyのPXC株式会社(https://pxc.co.jp/)は、このたび、事業シナジーの見込める複数の事業会社および当社の執行役員等、当社の今後の成長を牽引する個人を引受先とする 第三者割当増資により9,900万円の資金調達を完了したことをお知らせいたします。
■代表取締役 菅野 健一のコメント
今回の資金調達は、M&Aや人材獲得を通じてサービスラインナップをさらに充実させ、当社の成長を一段と加速させるためのものです。今後もお客様の課題に真摯に向き合い、より高い価値を提供できる企業へと進化してまいります。
Webサイト： https://pxc.co.jp/
代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育
事業内容：
ハンソクエスト事業グループ：セールスプロモーションのDX化/セールスプロモーションに関連する企画、デザイン、制作、及び運営販促物の企画、製造/キャラクターグッズの企画、製作、販売に関する事業/EC事業
AMAIZIN事業グループ：AIを活用したデジタルマーケティング事業/クラウドワーカーエンパワーメント事業