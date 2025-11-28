人的資本情報を当社ウェブサイトにて拡充

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、人的資本情報を当社ウェブサイトにて拡充したことをお知らせいたします。

サステナビリティ情報開示の状況

企業の持続可能性に対する社会的関心が高まる中、サステナビリティ開示の重要性が増しています。とりわけ、人的資本に関する情報は、投資家をはじめとするステークホルダーの意思決定において重要な要素となっており、2023年3月期決算の有価証券報告書から開示が義務化されています。さらに今後は、時価総額3兆円以上の会社は2027年3月期から、1兆円以上3兆円未満の会社は2028年3月期から、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）の定めるルールに従ったサステナビリティ情報の開示が有価証券報告書で求められる見通しです。

これまでの当社の取り組み

当社は2000年の創業以来、組織人事コンサルティングのパイオニアとして、基幹技術「モチベーションエンジニアリング」を基盤に多くの企業変革を実現してきました。また、顧客に提供するサービスは徹底的に自社でも活用するなど、誰よりも「人的資本経営」に本気で向き合ってきました。

その結果、2022年にはアジアで初めて人的資本の情報開示に関する国際ガイドラインである「ISO30414」の認証を取得、人的資本経営と開示に関する日本最大規模の「人的資本調査2024」において、「人的資本リーダーズ2024」および「人的資本経営品質2024 (ゴールド)」に選定されるなど、人的資本経営の実践において言行一致の取り組みを進めてまいりました。

これまでの当社の取り組みの詳細は、下記よりご覧ください。

・日本・アジア初！人的資本に関する情報開示のガイドラインである「ISO 30414」の認証を取得！(https://www.lmi.ne.jp/news/release/detail.php?id=704)

（2022年3月）

・優れた人的資本経営・情報開示に取り組む企業として「人的資本リーダーズ2024」および「人的資本経営品質2024（ゴールド）」に選定(https://www.lmi.ne.jp/news/release/detail.php?id=930)（2025年2月）

今回の開示について

１.「人材・組織」ページを新設し、コラム・特集コンテンツを公開

人的資本情報の充実を目的として、新たに「人材・組織」ページを設け、当社の人的資本経営に関する考え方や主要指標、採用・育成・制度・風土に関する取り組みを幅広く紹介しています。



さらに、人的資本に関するコラムページを開設し、関連トピックスを適時発信するとともに、インタビュー記事などを通じて取り組みをより分かりやすくお伝えできるようにしました。加えて、数値データを軸に取り組みを直感的に理解できる「数字から見るLMGの人的資本経営」というスペシャルコンテンツも新たに公開し、情報提供の幅を一段と広げています。

ページ全体はこちら(https://www.lmi.ne.jp/human_capital/)

コラム一覧はこちら(https://www.lmi.ne.jp/human_capital/column/)

２.人的資本に関するガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標に基づく情報の開示

当社は企業価値向上において、人的資本が最も重要な資本であると認識しています。前述した環境変化を踏まえ、人的資本に関する情報開示を拡充しました。具体的には、4つの開示項目（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標）に基づき、当社グループの対応状況を整理しています。特に「戦略」項目においては、日本の将来推計人口に基づくシナリオ分析を実施し、当社グループの事業に及ぼしうる重要なリスクと機会を特定しました。これらの分析結果は、今後の経営判断やリスクマネジメントの高度化に反映していきます。今後も、継続的な改善を図りつつ、人的資本マネジメントの強化に努めてまいります。



＜人的資本に関するリスクと機会（一部）＞

▶詳細はこちら(https://www.lmi.ne.jp/sustainability/social/human_capital.html)

今後も人的資本経営のフロントランナーとして、企業価値の向上に寄与する情報開示を推進してまいります。

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション