【ウェビナー開催】開発現場の“止まらないプロジェクト”をつくるためのマネジメント戦略

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は2025年12月4日（木）にオンラインウェビナー「開発現場の“止まらないプロジェクト”をつくるためのマネジメント戦略」を開催いたします。

本ウェビナーでは、開発現場で発生するプロジェクト遅延・品質リスク・手戻りなどの課題を背景に、「止まらないプロジェクト」を実現するための実践的マネジメント手法について、登壇者が具体的な事例を交えて紹介します。

また、プロジェクトを円滑に進めるためのリスク可視化や品質管理、チーム連携強化のポイントについても、現場目線から解説します。

講演について

講演テーマ：開発現場の“止まらないプロジェクト”をつくるためのマネジメント戦略

登壇者：

・ポールトゥウィン株式会社 QAソリューション事業部 シニアスペシャリスト 相原 孝一

・株式会社ビーイングコンサルティング 取締役社長 COO 後藤 智博

本講演では、プロジェクトを遅延させないための仕組みづくり、進行中の課題を早期発見・解消するマネジメント術、そして品質とスピードを両立するためのQA・テスト手法など、現場で実践可能なノウハウをお届けします。

開催概要

【イベント名】

開発現場の“止まらないプロジェクト”をつくるためのマネジメント戦略

【日時】

2025年12月4日（木）11:00～12:00

【開催形式】

オンライン開催（無料・事前登録制）

【主催】

ポールトゥウィン株式会社

【協力】

株式会社ビーイングコンサルティング

【参加対象】

・開発プロジェクトの遅延や品質課題を改善したいPM・マネージャー層

・QAやテスト部門で効率化・標準化を進めたい方

・部門横断での連携を強化し、開発スピードを上げたい責任者

・品質リスクの可視化と継続的改善を推進したい開発担当者

申込サイト：

https://www.fangrowth.biz/cs_event/20251204_ptw?organizationId=2136

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：橘 鉄平

代表取締役COO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

