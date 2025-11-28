11月25日(火)18:00より開催中！『パーフェクトスペースカーテン館 BLACK FRIDAY SALE第2弾』ドレープ＆レースカーテン全品に加え、ラグ・カーペット館の全商品10%OFF！

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、2025年11月25日(火)18:00より、『BLACK FRIDAY SALE第2弾』を開催しております。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/can/weekend_special?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251128

本セールでは、第1弾で大好評だったドレープカーテン・レースカーテン全品10%OFFに加えて、ラグ・カーペット館全品10%OFF！殿堂入りの人気カーテンから新商品、あたたかな足元を演出するラグを特別価格でお求めいただけます。

■ BLACK FRIDAY SALE第2弾 概要

開催期間：2025年11月25日(火)18:00 ～ 12月1日(月)17:59

内容：ドレープカーテン&レースカーテン&ラグ・カーペット館 全品10%OFF

【注目アイテムをご紹介】

BLACK FRIDAY SALE第2弾では、ドレープカーテン・レースカーテンに加えて、ラグ・カーペット館の全商品が10%OFF！

今回は特に注目の2商品をご紹介します。

累計販売枚数100万枚の実績、洗える最安値ラグ＜リンク＞\2,980～ (税込)

当店人気No.1！

洗えて、防ダニ・撥水・滑り止め付き、子どもやペットのいるご家庭にも安心な高機能ラグです。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/rug_mat/rgu/fre_lin?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251128

極上のボリューム感を味わえる、上質感漂うウィルトン織りラグ＜プロフォンデ＞\24,800～ (税込)

上品な光沢感がお部屋を華やかにしてくれる、ふわふわの手触りが魅力のシャギーラグ。

毛足が長く、触れるたびにうっとりするような肌触りがまさに一級品の仕上がりです。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/rug_mat/rgu/dps_pror?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251128

今回ご紹介した商品以外にも、機能性やデザイン性高いラグやカーテンを豊富に取り揃えております。BLACK FRIDAY SALE第2弾は、ドレープカーテン・レースカーテン・ラグ・カーペット館全商品が10%OFF！この機会にぜひ、お気に入りの一枚を見つけてみませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://www.perfect-space.jp/