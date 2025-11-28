首都圏賃貸市場動向：CRIX指標を活用した最新のエリア別分析

日本情報クリエイト株式会社

日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、以下「日本情報クリエイト」証券コード：4054）は、このたび賃貸不動産市場の指標であるCRIX指標を活用した月次レポートを公開したことをお知らせいたします。

本レポートでは、最新データに基づき、東京23区、神奈川県、埼玉県、千葉県の市場動向を詳しく解説します。

※公表されている数値についての当社調べ。

※公表されている数値が最新のデータになります。

■既存物件の支払い賃料改定は、難航か？

【東京23区】

東京23区ではアパート・マンション共にすべての面積帯で空室率が改善しました。募集賃料の上昇は継続していますが、マンションの家族向け（50平方メートル -）を除き、平均支払い賃料（以下、支払い賃料）の上昇は伸び悩んでいます。住宅情報提供会社が発表している募集賃料の算出データには新築物件が多く含まれているため、募集賃料の上昇幅が大きくなっていますが、既存物件の支払い賃料改定は、難航していることがうかがえます。特に、供給過剰感のある単身者向け（0-20平方メートル 、20-30平方メートル ）の支払い賃料の上昇は緩やかです。



【神奈川県】

川崎市でも、アパート・マンション共に、全面積帯で空室率の改善が継続しています。しかしながら、アパートの家族向け（50平方メートル -）を除き、前月比、前年同月比で支払い賃料が下降に転じており、供給過剰感があります。また。50平方メートル -に関しては新築・中古マンションと競合しており、アパート・マンション共に支払い賃料が低迷しています。

横浜市では、アパート・マンションのすべての面積帯で、前月比で空室率が改善しましたが、前年同月比では、アパートの20-30平方メートル 、50平方メートル -、マンションの20-30平方メートル 、30-50平方メートル の空室率が悪化しており、市場が一進一退を繰り返していることがうかがえます。支払い賃料については空室率が高い0-20平方メートル が軟調に推移しています。また、新築・中古マンションと競合しているマンションの50平方メートル -の支払い賃料が上げ渋っています。

【埼玉県】

さいたま市では、カップル向け（30-50平方メートル ）、家族向け（50平方メートル -）の空室率の悪化が継続しています。埼玉県では東京23区に比較して新築・中古マンションの価格が低いことから、ローンの返済金額に比較してこれらの面積帯の賃貸住宅の支払い家賃が割高とみられている可能性があります。空室率は全面積帯で弱含んでおり、市場が供給過剰気味になっていることをうかがわせます。

【千葉県】

千葉県西部（柏市、松戸市、流山市、我孫子市、市川市、浦安市、習志野市、船橋市）では、アパート・マンション共に前月比で空室率は改善しています。一方で、アパートの支払い賃料は30-50平方メートル を除き前月比で下落しており、家賃の高い物件が敬遠され始めている、もしくは築古の物件が家賃を下げて空室を埋めている可能性が考えられます。空室率が高いマンションの0-20平方メートル の支払い賃料も低迷が継続しています。

■2025年9月の空室率と平均支払賃料および前年同月比

本記事に記載の東京23区、神奈川県、埼玉県、千葉県に加えて、札幌市、仙台市、東京都下、横浜市、川崎市、さいたま市、千葉県西部、名古屋市、京都市、大阪市、福岡市のデータを公開しております。

■CRIX（クリエイト賃貸住宅インデックス）とは

CRIX（クリックス：Create Rental housing Index）は、当社が保有する膨大な量の賃貸住宅管理データ(ビッグデータ)より算出した、賃料・空室状況に関するインデックスで、次のような特徴を持っています。

・管理データより算出した、実際の管理実態に合うインデックス

・【空室率】、【平均賃料】2種類の月次時系列データ

・全国すべての都道府県、主要な市区町村をカバー

・間取り別、床面積別などの豊富なバリエーション

時系列グラフ、一定期間での変化率などを簡単に確認できるBIツールや資料もご提供が可能です。

