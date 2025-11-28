滋賀県大津市が電子契約サービス「クラウドサイン」を導入

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社（東京都港区、代表取締役社長兼CEO・弁護士：元榮 太一郎）は、滋賀県大津市（市長：佐藤 健司）が、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を導入したことをお知らせします。

クラウドサインの全国の自治体での導入数は300自治体を超え、導入シェア率は約70％となり、地方自治体における電子契約サービス導入数No.1※1の電子契約サービスとして引き続き全国の電子契約化を推進してまいります。

※1：全国の自治体が公開している公募・入札・プロポーザル情報から有償契約後導入が決定している自治体数を自社調査で比較。2025年11月1日時点調べ

大津市では、2024年度から2028年度にかけて「大津市DX戦略」を推進しています。具体的な施策として「行政事務の効率化」を掲げており、クラウドサインの導入によって、書類や対面で行っていた契約業務全般をデジタル化し、業務の最適化を実現します。運用開始時期は2026年1月を予定しています。

■大津市による電子契約に関する合同事業者説明会

市の契約相手方となる事業者は、今後の契約手続きにクラウドサインを用いたオンラインでの契約を選択することが可能となります。クラウドサインの概要と契約締結方法、自治体の運用等について、事業者向けの説明会を開催します。大津市民文化会館での計2回、実施を予定しています。いずれもオンラインでの参加も可能です。



【説明会詳細】

日程：2025年12月10日（水）

時間：13:30～（1回目）、15:00～（2回目）

場所：大津市民文化会館（大津市御陵町2-3）

実施方法：オンライン・オフラインのハイブリッド開催となります（オンライン及び会場）

募集定員：定員数は会場の定員です。また、オンライン参加の定員数は各回500名。

【申込方法】

以下URLより申込が可能です。

申込期日：2025年12月5日（金）18:00 ※事前申込制・先着順

URL： https://forms.gle/QK5r2HAmAcPwLQf28

※オンライン参加時のURLは開催日1日前に弁護士ドットコムよりご案内します。

■自治体での電子契約導入・支援の背景

自治体での電子契約導入が加速した背景には、複数の要因が重なっています。2021年の地方自治法施行規則改正により導入が容易になったことに加え、先行自治体での具体的な効果が明らかになったことが大きな推進力となっており、時間短縮、人件費削減、印紙・送料・印刷費の節約、保管スペースの縮小など、数字で示される明確なメリットが注目されました。さらに、一定の地域での導入が加速したことで、電子契約のメリットを実感する自治体が増えたことも一つの要因にあげられます。

■今後の展望

現在、自治体における電子契約の普及率は約20％※1ですが、一定の地域での普及が加速したことで、今後はさらなる成長が見込まれています。この流れは地方のDXを促進し、行政と住民の利便性をさらに向上させることになります。

◼︎クラウドサイン自治体向けプラン： https://www.cloudsign.jp/government/

■クラウドサインについて： https://www.cloudsign.jp/

クラウドサインは、契約の締結から管理、AIレビューと、一貫してデジタル上で完結できる契約マネジメントプラットフォームです。電子署名法に準拠した電子署名とタイムスタンプによって円滑かつ安全な契約締結ができ、2023年には汎用型電子契約サービスで日本初となる『マイナンバーカード署名』機能もスタート。さらに、AI契約書管理機能や、AIレビュー支援サービス『クラウドサインレビュー』などAI技術を積極的に採用することで、契約業務全体の時間短縮を実現しています。そして、電子契約市場においては企業や自治体導入数300超えなど幅広く導入されている、売上シェアNo.1※2のサービスです。

※2：株式会社富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2024年版」（電子契約ツール2023年度実績）市場占有率

◆弁護士ドットコム株式会社について： https://www.bengo4.com/corporate/

本社：東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル

設立日：2005年7月4日

資本金：545百万円（2025年6月現在）

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO・弁護士 元榮 太一郎

上場市場：東京証券取引所グロース市場

事業内容：「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションとして、人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」「BUSINESS LAWYERS」、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供