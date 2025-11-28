LEATHER CLASSIC DOWN 25TH
A BATHING APE(R)¡Ê¥¢ ¥Ù¥¤¥·¥ó¥° ¥¨¥¤¥×¡¢°Ê²¼BAPE(R)︎¡Ë¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÂåÉ½Åª¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖLEATHER CLASSIC DOWN JACKET¡×¤¬¡¢BAPE.COM¤ª¤è¤ÓA BATHING APE(R)Àµµ¬¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£
1993Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢BAPE(R)¤Ï¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢2000Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤ÎLEATHER CLASSIC DOWN¤Ï¡¢¥ì¥¶ーÀ½¤Î¥À¥¦¥ó¤ò¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¤ÇÃå¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Å¸ü¤Ê¼Á´¶¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢»þÂå¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢BAPE(R)¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢À¤³¦¸ÂÄê50Ãå¤Î¤ßÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÆüËÜÀ½¤Î¡Ö25TH EDITION¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¤Î¡Ö25TH EDITION¡×¤ÏBAPEXCLUSIVE(TM) ÀÄ»³¡¢BAPE STORE(R)︎ ¶äºÂ¡¢BAPE STORE(R) DOVER STREET MARKET ¶äºÂ¡¢BAPE STORE(R)µþÅÔ¡¢BAPE STORE(R) COMME DES GARCONS Âçºå¤ª¤è¤Ó BAPE.COM WEB STORE ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£
¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥ì¥¶ー¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¥·ー¥×¥¹¥¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢½À¤é¤«¤µ¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãå¤ë¤Û¤É¤ËÂÎ¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÉ÷¹ç¤¤¤òÁý¤¹¤½¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÃå¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥´ー¥ë¥É¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤òÇÛ¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¹µ¤¨¤á¤Ê²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥«ー¥É¿¥¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Í¥¤¥Óー¤ÎBAPE(R) CAMO¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈþ³Ø¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥á¥¿¥ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Îµ±¤¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢BAPE(R)¤ÎDNA¤ò½É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ß¸µ¤Ë¤Ï¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö25¡×¤Î·¿²¡¤·¥ì¥¶ー¥Ñ¥Ã¥Á¤È¡¢°ìÃå¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤¹¤ë¥¦¥Ã¥É¥Ï¥ó¥¬ー¤Ë¤â25¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¬ー¥á¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ÏBAPE(R) CAMO¤òÁ´ÌÌ¤ËÇÛ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
CLASSIC DOWN JACKET 25TH EDITION(LIMITED)
COLOR: BROWN
\330,000- (ÀÇ¹þ)
µ¡Ç½ÌÌ¤â¡¢¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë²ÏÅÄ¥À¥¦¥ó¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÃæÌÊ¤òºÎÍÑ¤·¡¢·Ú¤µ¤ÈÊÝ²¹À¤òÎ¾Î©¡£¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¤È¥¸¥Ã¥×¤ÎÆó½Å¹½Â¤¤ÇÉ÷¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤®¡¢Âµ¸ý¤Î¥á¥¿¥ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤ëÀß·×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ç¤¹¡£
LEATHER CLASSIC DOWN JACKET
COLOR: BROWN, BLACK, PURPLE
\187,000- (ÀÇ¹þ)
Æ±»þ¤Ë¡¢ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤âBROWN¡¢BLACK¡¢PURPLE¤Î3¿§¤ÇÅ¸³«¡£¾å¼Á¤ÊÍÓ³×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤È¹âµé´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BROWN¤Ï¥ì¥¶ー¤ÎÉ½¾ð¤òºÇ¤âË¤«¤Ë¸«¤»¡¢BLACK¤Ï¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¶¯¤µ¤òÃ¹¤¨¡¢PURPLE¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Èー¥ó¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÆ±·Ï¿§¤Î¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¡¢³°Áõ¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶ー¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¹âµé´¶¤È¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹BAPE(R)¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ä»þÂå¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÄ¶¤¨¤¿°ïÉÊ¤ò¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤êÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
About A BATHING APE(R)¡ÊBAPE(R)¡Ë / ¥¢¥Ù¥¤¥·¥ó¥°¥¨¥¤¥×(R)¡Ê¥Ù¥¤¥×(R)¡Ë
Åìµþ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢ÆüËÜÈ¯¿®¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÄó°Æ¡£1993Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¨¥¤¥×¥Ø¥Ã¥É¡×¡Ö¥Ù¥¤¥×(R)︎¥«¥â¡×¡Ö¥Ù¥¤¥×¥¹¥¿(TM)¡×¡Ö¥·¥ãー¥¯¥Õー¥Ç¥£ー¡×¡Ö¥Ù¥¤¥Óー¥Þ¥¤¥í(R)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥¿ー¥ó¡õ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥á¥ó¥º¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¢¥¥Ã¥º¤È¥é¥¤¥ó¤ò³È½¼¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢Ãæ¹ñ¡¢ ¹¹¤Ë¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·À¤³¦Ãæ¤ÎÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é¤Î¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿Ì¾Î©¤¿¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¿ôÂ¿¤¯À®¸ù¤µ¤»¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ç¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram: @bape_japan
Facebook: @BAPE.OFFICIAL
X: @BAPEOFFICIAL
LINE: @bape
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè / For more information :
BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA
Tel: 03-3407-2145
¥×¥ì¥¹´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè / Press Inquiries
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô/ Marketing Department Tel:03-5410-6310
³ô¼°²ñ¼Ò¥Îー¥¦¥§¥¢/ NOWHERE CO., LTD.